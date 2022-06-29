受美國經濟情勢影響 LG Energy 將重新評估亞利桑那設廠計畫

受美國經濟情勢影響 LG Energy Solution將重新評估亞利桑那設廠計畫 (圖片：AFP)
受美國經濟情勢影響 LG Energy Solution將重新評估亞利桑那設廠計畫 (圖片：AFP)

南韓電動車用電池龍頭大廠 LG Energy Solution 公關負責人周三 (29 日) 表示，有關今年 (2022 年)3 月宣布在美國亞利桑那州的 13 億美元獨資電池工廠投資案，因考量目前美國經濟環境，計劃重新評估。

據《路透》報導，LG Energy Solution 在聲明當中未指名亞利桑那工廠，內容提到考量目前美國罕見經濟情勢和投資環境，有多項投資選項正在進行重新評估。據該份聲明，LG Energy Solution 仍未做出任何決定。

LG Energy Solution 的電動車用電池，客戶包括美國通用 (GM-US) 和德國福斯等汽車公司。該公司有和通用汽車合作，正在俄亥俄州、田納西州和密西根州興建工廠。另外密西根州的現有工廠，也計畫進行擴張。

關於今年 3 月發表的亞利桑那工廠，LG Energy Solution 方面表示是為了滿足北美地區新興企業等的需求，計畫在今年 Q2 開始動工、2024 年展開量產，也是該公司在美國首座的圓柱形電池生產工廠。這類型的電池，有使用在特斯拉 (TSLA-US) 和電動車新創 Lucid 的電動車產品上頭。

三星證券分析師 Cho Hyunryul 表示，就目前現狀來看，LG Energy Solution 不太可能撤回亞利桑那工廠的投資案；但是伴隨著美國通膨現象而來的成本上揚，想必 LG Energy Solution 方面有必要重新思考收益性評估。通膨問題很可能影響到原物料、建設，以及人事費用的上揚。

在美國之外，LG Energy Solution 於南韓、中國、波蘭、加拿大和印尼也都設有生產據點。

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