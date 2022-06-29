受美國經濟情勢影響 LG Energy 將重新評估亞利桑那設廠計畫

南韓電動車用電池龍頭大廠 LG Energy Solution 公關負責人周三 (29 日) 表示，有關今年 (2022 年)3 月宣布在美國亞利桑那州的 13 億美元獨資電池工廠投資案，因考量目前美國經濟環境，計劃重新評估。

據《路透》報導，LG Energy Solution 在聲明當中未指名亞利桑那工廠，內容提到考量目前美國罕見經濟情勢和投資環境，有多項投資選項正在進行重新評估。據該份聲明，LG Energy Solution 仍未做出任何決定。

LG Energy Solution 的電動車用電池，客戶包括美國通用 (GM-US) 和德國福斯等汽車公司。該公司有和通用汽車合作，正在俄亥俄州、田納西州和密西根州興建工廠。另外密西根州的現有工廠，也計畫進行擴張。

關於今年 3 月發表的亞利桑那工廠，LG Energy Solution 方面表示是為了滿足北美地區新興企業等的需求，計畫在今年 Q2 開始動工、2024 年展開量產，也是該公司在美國首座的圓柱形電池生產工廠。這類型的電池，有使用在特斯拉 (TSLA-US) 和電動車新創 Lucid 的電動車產品上頭。

三星證券分析師 Cho Hyunryul 表示，就目前現狀來看，LG Energy Solution 不太可能撤回亞利桑那工廠的投資案；但是伴隨著美國通膨現象而來的成本上揚，想必 LG Energy Solution 方面有必要重新思考收益性評估。通膨問題很可能影響到原物料、建設，以及人事費用的上揚。

在美國之外，LG Energy Solution 於南韓、中國、波蘭、加拿大和印尼也都設有生產據點。