中國電池廠衝市占 中創新航超車三星SDI、欣旺達搶進第九

據南韓媒體 BusinessKorea 報導，受惠中國電動車市場快速長，中國電池製造商正在快速崛起，寧德時代穩坐龍頭，欣旺達成長 7 倍排進前十，中創新航 (CALB) 超越三星 SDI，而部分南韓業者成長僅不到 2 成。

研調 SNE Research 統計，截至今年 1-4 月，電池龍頭寧德時代 EV 電池出貨量規模年增 114%，欣旺達則年成長逾 7.7 倍名列第九名，中創新航擊敗三星 SDI 成為全球第六大廠，南韓 SK On 年增 141%，但 LG 能源和三星 SDI 成長僅不到 20%，明顯落後同業。

目前中國業者多數成長都來自於當地市場，但隨著全球電動車市場快速膨脹，中國電動車電池製造商也開始擴大在美國、歐洲的投資，其中寧德時代計劃將在北美斥資 50 億美元擴廠，為電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 等車廠供應三元電池與磷酸鋰鐵 (LFP) 電池。

南韓業者中僅 SK On 表現較為突出，今年前 4 月 EV 電池出貨量年增 141% 至 8.6 GW，SK On 計劃今年在美國喬治亞州設廠、匈牙利蓋地 2 座廠，產能可望提高至 77 GW，加上美國田納西州、肯塔基州等設廠計畫，2025 年總產能將達到 220 GW。

同時南韓廠商正積極提升技術優勢，LG 能源已砸 5800 億韓元在南韓量產 4680 電池，SK On 則發展原料採購、回收利用；三星 SDI 計劃與 Stellantis 合作研發大型圓柱電池，同步開發固態電池，近期已設立實驗產線。