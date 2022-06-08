日本全固態電池國家隊 材料開放平台將正式啟動

為加速全固態電池研究組國家隊，日本「國立研究開發法人物質・材料研究機構」(NIMS) 周二 (7 日) 宣布，和日本 10 家大型企業合作研發全固態電池，成員包括豐田汽車、村田製作所和太陽誘電等，要在本年度啟動材料開放平台 (Materials Open Platform，MOP)。

由 NIMS 主導的全固態電池 MOP，成員包括豐田汽車、村田製作所、太陽誘電、住友化學、三菱化學、Denso、日本特殊陶業、三井金屬礦業、JX 金屬和 JFE 鋼鐵，主要目的是為了研發以氧化物材料做為電解質的氧化物型全固態電池。

NIMS 在一份聲明表示，全固態電池 MOP 於 2020 年 5 月 1 日成立，雖然截至目前為止因受到 COVID-19 疫情影響，導致物理性的移動受到限制，不過在 NIMS 的帶領之下，仍透過研究環境的充實、和遠距的方式，召開全固態電池講習會等活動。

NIMS 表示，全固態電池 MOP 在 2022 年跨入第三個年頭，用於共同研究的現場操作環境也做好準備，各企業共通的協調領域、也就是電池內部的介面解析技術和全新固態電解質材料探索技術的建構，都將正式展開。這些作業對全固態電池的研發而言、缺一不可，如果由單一企業進行，不僅曠日廢時也需花上大量成本、效果有限，而透過 NIMS 所累積的經驗和豐富的設備，並融合 10 家企業的智慧，將可讓研發更有效率。

NIMS 也補充，全固態電池 MOP 的成立是希望透過共通基礎的建構，向各家企業提供支援以加快研發腳步，盼能確保日本製造商在全球市場持續保有競爭優勢。

NIMS 已在 5 月底宣布，將和 TDK、大同特殊鋼、信越化學工業、日立金屬 4 家日本企業共同開發電動車使用的高性能永久磁鐵，聚焦在電動車的相關研發。