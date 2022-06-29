瑞薩攜手印度塔塔集團 將共同研發半導體和車用零件

日本 MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas) 周三 (29 日) 宣布攜手印度最大集團塔塔 (Tata Group)，雙方要在半導體設計和開發等進行合作。將針對車輛電動化和駕駛輔助相關的車用零件進行技術研發，並設計開發 5G 通訊等用途的半導體。

其中在車輛電動化和駕駛輔助相關的零件技術研發，合作對象為塔塔集團旗下的塔塔汽車 (Tata Motors)；另外在半導體方面的設計開發，合作對象則是塔塔集團旗下的通訊公司 Tejas Networks。

於今年 7 月，瑞薩和塔塔集團旗下科技公司 Tata Consultancy Services，要在印度設立共同研發中心，將推動利用半導體技術的系統開發，估計約有 100 名來自兩家公司的員工會在該中心工作。

瑞薩在印度市場的營收，只占全公司整體的 1% 左右。為擴張營收表現，瑞薩也提前在汽車和通訊等方面展開布局，期盼在未來能推升自家產品銷量。

在 2022 年 3 月，瑞薩和塔塔集團旗下的軟體公司 Tata Elxsi 宣布成立次世代電動車創新中心 (Next-generation EV Innovation Center，NEVIC)，而這回合作也是雙方多年來在技術、商業上的夥伴關係，更進一步的擴張。

塔塔集團控股公司 Tata Sons Private Limited 的董事長 Natarajan Chandrasekaran 表示，他認為該集團和瑞薩合作，在車用電子、以及當前和未來的通訊網路等領域，將有相當大的商業潛能。