線上轉售網站StockX回擊Nike有關銷售假鞋的說法

線上轉售市場 StockX 正在回擊 Nike (NKE-US) 聲稱該網站一直允許銷售假運動鞋的說法。

根據法庭文件草稿，StockX 在回應 Nike 的指控時為其打假措施進行了辯護，並表示 Nike 之前還曾讚揚過這些措施。正式文件定周一 (6 日) 提交紐約市美國地方法院。

總部位於底特律的 StockX 在文件草稿中表示，「過去，Nike 曾尋求與 StockX 合作，並表達了對 StockX 認證過程的信心。」

Nike 和 StockX 之間的法律戰始於非同質貨幣 (NFT)，一種消費者可以買賣的獨特數位資產。Nike 在 2 月起訴 StockX，指稱線上市場的 Nike 鞋的 NFT 侵犯了商標，可能會混淆客戶。

近幾個月來，Nike 一直在為進入所謂的元宇宙做準備，今年稍早時開始銷售自有的 NFT，獲得巨額收益。StockX 辯稱它使用 NFT 來驗證產品。

一直在加強自有線上業務的 Nike 上月加入訴訟，在一份修改後的投訴中表示，它能夠從 StockX 購買 4 雙經過驗證的假鞋。Nike 聲稱其中一雙符合 StockX 的 NFT。

Nike 在修改後的投訴中表示，它從 12 月到 2 月初透過 StockX 取得這雙可疑的鞋子，就在它對該公司提起初步訴訟之前。在提交的草稿中，StockX 質疑為什麼 Nike 要等到 5 月才將其關於假冒運動鞋的聲明納入。

StockX CEO 卡特勒 (Scott Cutler) 發表聲明表示：「Nike 最近的指控缺乏依據，表明對現代市場缺乏了解，並表現出會扼殺二級市場並傷害消費者的反競爭行為。」「我們會捍衛我們的聲譽，並試圍理解為什麼曾經尋求合作打擊假冒產品的 Nike 現在試圖破壞 StockX 的商業模式。」

承諾「保證真實性」的 StockX 表示，它與其他轉售網站不同，因為其市場上的所有產品在出貨給買家之前都經過實物檢查和認證。該公司估值 38 億美元，在全球擁有多個認證站點。它在其回復草案中聲稱，其認證人員已經檢查了超過 3000 萬件產品，並阻止了價值 6000 萬美元的假冒運動鞋到達買家手中。

然而，StockX 的確承認假冒產品可能會逃過其審查程序。該公司在提交的文件中指出，其退款政策是「針對假冒產品可能落入消費者手中的極少見情況」。

該文件表示：「僅這一事實就削弱了任何關於 StockX 故意或故意交易此類商品的指控。」