石化原料成本侵蝕獲利 Lululemon調高售價10%

Lululemon (LULU-US) 與零售業的其他同業一樣受到惡性通貨膨脹的打擊，迫使這家運動休閒公司進一步抬高原就很高的價格。

Lululemon 財務長法蘭克 (Meghan Frank) 在周四 (2 日) 盤後的財報電話會議上告訴分析師：「展望 2023 年，在定價方面，我們將適度提高產品售價約 10% 。」「正如之前所說，我們在競爭格局中從質量和製造商品的角度戰略性地看待價格。我們將繼續將其作為我們前進的戰略。」

Lululemon 正在面對石油等原材料的成本飆升。在一份最新研究報告中，花旗分析師雷柱斯 (Paul Lejuez) 估計 Lululemon 有 75% 的產品種類原料來自石油製品。

Lululemon 表示，截至目前為止，它還沒有看到任何對價格上漲的阻力，這可能會鼓勵它繼續在這方面著手以保護獲利。事實上，消費者的反應已出現在公司最新的財報中。

這家服裝零售商周四發布財報表示，第 1 季北美和國際銷售額分別成長 32% 和 29%，而調整後營業獲利成長 29%。但通膨壓力的確降低了獲利率：毛利率較一年前下降了 320 個基點。

Lululemon 將全年獲利測從之前的 9.15 美元至 9.35 美元調高至每股 9.35 美元至 9.50 美元。

該公司股價在周五 (3 日) 盤前交易中小幅上漲。

雷柱斯說，「雖然到目前為止 Lululemon 通常收入較高的客戶群支出似乎沒有任何放緩，但我們認為庫存有點偏高，特別是如果支出趨勢隨著時間的演進而減弱，而且如果支出趨勢越來越傾向『外出』服飾裝時。」「包括鞋類、高爾夫和網球在內的近期產品發表的強勁收入和成功，都凸顯出該品牌的實力。」