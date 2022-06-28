〈紐約匯市〉積極升息預期降溫 美元走軟 土耳其里拉續飆

美元指數周一 (27 日) 表現掙扎，通膨預期降溫促使市場重新評估聯準會 (Fed) 的激進升息前景，與此同時，美股震盪走勢限制了美元進一步下行空間。土耳其里拉則延續上周五 (24 日) 漲勢，單日最高漲 6%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.22%，報 103.95，最高升至 104.21，最低 103.67。

對聯準會 (Fed) 激進升息的預期，本月稍早將美元指數推升至近 20 年高點，但隨著部分指標顯示美國經濟動能降溫，加上大宗商品價格普遍下跌，投資人變得越來越謹慎。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「對華爾街來說，很難斷定市場已經觸底，因此許多交易員仍試圖淡化任何反彈的跡象。」

期貨定價顯示，交易員目前預估 Fed 聯邦基金利率將從明年 3 月起持穩於 3.5% 左右，與原先的 4% 相比有所回落。

Bannockburn Global Forex LLC 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，今天是匯市的盤整日，市場正在等待更多數據，包含預計在本周五公布的歐元區消費者物價指數 (CPI)。

對歐洲央行 (ECB) 睽違十多年來首度升息的預期推動歐元走高，歐元兌美元升 0.27% 至 1.0582 美元。ECB 年度論壇正在葡萄牙辛特拉 (Sintra) 舉行，ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 和 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 均出席本次論壇，市場將關注與央行未來政策動向有關的任何線索。

Oanda 分析師 Moya 說：「每個人都在期待 ECB 超過十年來的首次升息，鴿派升息的風險正在消散。」

澳幣、紐元等商品貨幣承壓，澳幣兌美元貶 0.35% 至 0.6923 美元，紐元兌美元跌 0.21% 至 0.6300 美元。最新數據顯示，5 月中國工業企業利潤連續兩個月下滑，但降幅較前一月收斂。

俄羅斯盧布兌美元漲 0.93% 至 53.1 盧布兌 1 美元。受制裁影響，俄羅斯周一出現 1918 年以來首次外幣主權債違約，但盧布仍是今年迄今全球表現最好的貨幣。

土耳其當局限制向持有 100 萬美元以上外幣現金企業放貸的消息，繼續帶動里拉走高，里拉兌美元周一最高漲約 6%，截稿前漲 2% 至 1 美元兌 16.557 里拉。

Bluebay Asset Management 新興市場策略師 Timothy Ash 表示：「土耳其當局的行動對企業和銀行來說過於複雜，尤其當每個人都知道土耳其需要的只是簡單的升息。」

他認為，雖然當局行動可能在短期內提振里拉，但太可能持續下去，也不會改變土耳其企業對外匯的需求。

加密貨幣市場跌跌撞撞，比特幣下跌 2.2% 至 20,867 美元，以太幣跌 2.75% 至 1,203 美元。

截至台灣時間周二 (28 日) 約 6:00 價格：