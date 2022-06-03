〈財報〉客群相對不受高通膨影響 Lululemon營收亮眼、上修財測 

瑜珈服品牌 Lululemon 周四 (2 日) 盤後公布的第 1 季財報優於市場預期，並調升全年營收和獲利預測，顯示消費者對運動休閒服飾的需求仍強勁。這呼應美國各大零售業已發布財報的大趨勢：即使通膨居高不下，鎖定高收入消費者的企業仍保持業績成長。

Lululemon 的 2022 會計年度第 1 季 (5 月 1 日止) 財報顯示，淨營收年增 32% 至 16.1 億美元，淨利增為 1.9 億美元，調整後每股盈餘 1.48 美元，優於分析師預估的營收 15.5 億美元、每股獲利 1.43 美元。

第 1 季同店銷售成長 28%，優於分析師預估的增加 20.4%，此數據追蹤開幕至少一年的實體門市和網路銷售。然而，從去年年底購物季困擾 Lululemon 的物流問題尚未完全解決，導致第 1 季毛利率降至 53.9%，略低於市場預期。

展望第 2 季，Lululemon 預估營收介於 17.5 億至 17.8 億美元，高於分析師估的 17.1 億美元，調漲後每股盈餘為 1.82 至 1.87 美元，也優於預期的 1.77 美元。

Lululemon 並上修 2022 全年度 (2023 年 1 月止) 財測，如今預期營收將介於 76.1 億至 77.1 億美元 (原估 74.9-76.2 億美元)，調整後每股獲利落在 9.35 至 9.50 美元 (原估 9.15-9.35 美元)，分別優於 Refinitiv 調查分析師估的營收 75.8 億美元、每股盈餘 9.28 美元。

Lululemon(LULU-US) 盤後股價上漲 2.12% 。該股稍早收高 4.35%，報每股 302.58 美元，今年來仍累計跌逾 20%。

零售業財報趨勢

Lululemon 產品單價高於同業，以較富裕的消費者為主要客群。隨著美企財報季已近尾聲，結果顯示，雖然零售產業面臨高通膨的強勁逆風，但鎖定高消費力客群的 Levi Strauss(LEVI-US)、Nordstrom(JWN-US)、梅西百貨 (M-US) 旗下高檔連鎖百貨 Bloomingdale 等，仍交出不錯的業績。

Lululemon 3 月底宣布調漲部分產品售價，以抵銷因原物料、人力和空運上漲的成本。執行長 Calvin McDonald 表示，尚未看到漲價衝擊銷售量，但鑒於大環境充滿不確定性，正在密切關注漲價的負面影響。

這家瑜珈服大廠還說，中國因疫情關閉門市並導致一些供應商暫緩生產，雖然對第 1 季營收造成一些影響，但仍靠其他地區彌補缺口。