〈美股早盤〉市場對Fed升息押注減少 主要指數開高 道瓊漲逾300點

經濟成長放緩與大宗商品價格下跌的跡象，緩解市場對聯準會（Fed）將激進升息打通膨的預期，投資人情緒改善，美股周五（24 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數大漲 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數漲近 200 點或近 1.7%，標普 500 指數漲逾 1%，費城半導體指數漲近 2%。

聯準會（Fed）最鷹派官員、聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，Fed 必須在提高利率遏制通膨方面採取大膽行動，以防通膨預期升得更高變得根深蒂固，盼今年利率將上調至 3.5%。

此外，布拉德也認為，目前就經濟衰退可能性展開辯論為時過早，他強調目前的模型可能不是預計衰退風險的良好指標，未來家庭支出狀況良好。

投資人目前正在聚焦一個問題：如果經濟持續低迷，接下來將會發生什麼事？這給各國央行放鬆升息不乏的空間。Fed 主席鮑爾本周在國會作證時重申鷹派立場，展現出對抗通膨的決心，同時也承認可能會付出經濟衰退代價。

與此同時，投資者繼續從股票基金中撤出現金，在衰退風險上升的情況下，股票基金錄得九週來最大的資金流出。截至 6 月 22 日的一週內，約有 168 億美元流出全球股票基金，美股則出現 7 週以來首度資金流出，合計 174 億美元。

數據方面，美國 5 月新屋銷售和 6 月密大消費者信心指數將在稍晚公布，分析師預計，6 月密大消費者信心指數將與 5 月持平，維持在 50.2%。

個股方面，Polestar 宣布與特殊目的收購公司（SPAC）Gores Guggenheim 完成合併，於今日登陸那斯達克開始交易，股票代號為「PSNY」。

能源方面，隨著風險情緒回暖，原油價格反彈，但油價周線仍可能自 4 月初以來首次收跌，因市場擔心激進的貨幣緊縮政策將拖累全球經濟增長並打擊需求。

目前，市場注意力轉向石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）下周舉行的產量政策會議。外界普遍預計，OPEC + 將在 7、8 月分別每日增產 64.8 萬桶和 64.8 萬桶。

截至台北時間周五（24 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

CarMax(KMX-US) 早盤上漲 0.17%，至每股 91.92 美元

儘管市場擔心高漲的通膨可能會對二手車銷售造成嚴重影響，但二手汽車零售商 CarMax 今卻繳出亮眼財報，上季每股獲利報 1.56 美元，超出市場預期 0.07 美元，營收年增 19% 至 91.24 億美元，也優於市場預期，不過該公司並未給出財測。

Zendesk(ZEN-US) 早盤上漲 28.7%，至每股 74.58 美元

客戶服務軟體提供商 Zendesk 宣布已達成收購最終協議，將被全球領先投資公司 Permira 和 Hellman & Friedman LLC 領導的投資集團以全現金交易方式收購下市，金額約 102 億美元。

根據收購協議，Zendesk 股東每股將獲得 77.50 美元，較周四 (23 日) 收盤價溢價約 34%。

黑莓 (BB-US) 早盤下跌 1.3%，至每股 5.30 美元

由於汽車產品和網路安全服務部門的成長，黑莓（BlackBerry）上季營收繳佳績，營收報 1.68 億美元，優於市場預期的 1.635 億美元；淨損報 1.81 億美元，較去年同期虧損 6,200 萬美元擴大；稀釋後每股虧損 0.35 美元，去年同期每股虧損 0.11 美元。

按業務劃分，黑莓第一季物聯網業務營收年增 19% 至 5,100 萬美元，在季度報告中成長最快。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月營建許可月增率修正值報 -7%，前值 - 7%

美國 5 月營建許可總數修正值報 169.5 萬戶，前值 169.5 萬戶

美國 5 月季調後新屋銷售總數報 69.6 萬戶，預期 58.8 萬戶，前值 62.9 萬戶

美國 5 月季調後新屋銷售月增率報 10.7%，預期 0.7%，前值 - 12%

美國 6 月密大消費者信心指數終值報 50，預期 50.2，前值 50.2

華爾街分析：

Federated Hermes 資深投資組合經理 Lewis Grant 表示，Fed 在替過熱的經濟降溫任務上，看起來至少暫時成功，隨投資人對經濟衰退擔憂加劇，大宗商品價格已從高點下滑。

Momentum Global Investment Management 投資經理 Andrew Hardy 表示：「通膨仍將居高不下，高於目標水準，但未來幾個月開始觸頂的可能性越來越大。」

德意志銀行策略師 Jim Reid 領導的團隊認為，雖然聯準會發出鷹派言論，但對升息可能引發經濟衰退的擔憂加深，這代表著投資者對未來 12-18 個月的升息幅度預期，已有所放緩。