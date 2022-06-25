〈美股熱門股〉嘉年華郵輪Q2營收季增近5成 前景看俏 盤中漲逾10%

嘉年華郵輪（Carnival Corp）周五（24 日）公布 2022 會計年度第二季財報，隨疫情放緩出遊人潮回籠，營收季增近 5 成，但仍低於市場預期，雖然營運成本受到通膨影響，該公司仍看好未來展望，預料將全面恢復營運。

截稿前，嘉年華郵輪 (CCL-US) 盤中上漲 10.62%，每股暫報 10.68 美元。該股今年以來已下跌 52%，但近期上漲約 10%，主因是嘉年華郵輪預估 2023 年全年預訂量將位在過去區間的前端，並將受惠價格上漲。

根據嘉年華遊輪財報，第二季（截至 5/31）營收報 24 億美元，較前季成長近 50%，但仍低於 FactSet 調查分析師預估的 27.6 億美元，按通用會計準則計算（GAAP）每股虧 1.61 美元，高於分析師預估的每股虧損 1.08 美元。

不過，該公司第二季入住率為 69%，高於前季的 54%，截至 5 月 31 日，客戶訂金（Customer deposits）增加 14 億美元，較前季 37 億美元大幅成長。

展望未來，嘉年華郵輪預估本季將實現核心獲利，儘管數十年來高通膨與飆升的燃油成本讓公司營運承壓，但看好將全面恢復營運。

此外，嘉年華郵輪也預估本季 EBITDA 有望轉正，第二季 EBITDA 為負 9 億美元，自新冠疫情開始以來，該公司 EBITDA 一直為負數。

目前嘉年華郵輪公司 91% 的運載力處於營運狀態，而第二季未來航線的預訂量幾乎是第一季的兩倍。