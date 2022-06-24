避險需求大 半導體30期貨、航運期貨掛牌倒數

半導體類股占台股市值大，向來是台股盤面重要支柱；而航運市場近一年因新冠疫情緣故重新洗牌，自 2021 年起類股成交總值頻頻超越電子類股，看準此兩類股避險需求，期交所推出的半導體 30 期貨、航運期貨將於 6 月 27 日 (下周一) 正式掛牌交易。

期交所表示，近期在俄烏戰爭及美國快速升息雙重壓力下，半導體類股今年來持續重挫，其中最能代表整體半導體類股之「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數」由 1 月份 5629.63 點高點跌至 6 月 20 日 4037.15 點，波段大跌 1592 點。

為滿足交易人對半導體類股相關商品市場避險需求，期交所推出「半導體 30 期貨」，交易標的為「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數」，成分股為上市及上櫃半導體類股市值前 30 大股票，可提供交易人有效參與臺灣半導體類股交易及精確避險管道，且此商品適用夜盤交易，有利交易人因應 ADR 國際市場行情變化操作。

航運期貨部分，期交所表示，主要是臺灣為海島型國家，在全球海運市場中向來有舉足輕重的地位，航運市場近一年因新冠疫情緣故重新洗牌，自 2021 年起類股成交總值頻頻超越電子類股，航運類股投資熱絡連帶「臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數」也大幅震盪，近一年由 2021 年 7 月 386.46 點下跌至同年 10 月 197.6 點，跌幅近半；近半年由 2022 年 3 月 293.69 點持續下挫至 6 月 20 日 219.32 點。

期交所上市的航運期貨，標的指數為「臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數」，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業，且前 3 大成分股及權重時有輪動，值此市場多變之際，可提供交易人更精準的整體航運產業交易機會及風險管理工具。

半導體 30 期貨及航運期貨契約乘數分別為每點新臺幣 50 元、1,000 元，依 5 月底指數收盤水準 4577.97 點、268.26 點換算，契約規模分別為新臺幣 23 萬元及 27 萬元，此外期交所已公告半導體 30 期貨及航運期貨原始保證金每口分別為 1.5 萬元及 2.6 萬元，交易人可以較低資金成本進行避險及交易。