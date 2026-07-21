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〈台股盤後〉大反攻飆出史上最大漲點1783點 奪回季線、4萬4大關

鉅亨網記者彭昱文 台北

台股今 (21) 日在台積電 (2330-TW) 甩尾拉抬，聯發科 (2454-TW) 漲停以及多檔權值股大漲帶動下，大漲 1783.17 點，創歷史最大漲點，一舉闖過 4 萬 3 和 4 萬 4 兩道關卡，終場收最高 44232.87 點，站回 5 日線及季線，不過，成交金額量縮至 8356 億元。

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〈台股盤後〉大反攻飆出史上最大漲點1783點 奪回季線、4萬4大關。(鉅亨網資料照)

重量級權值股方面，台積電尾盤在 7974 張買單拉抬下，收盤上漲 90 元或 3.88%，收 2410 元，聯發科、台光電 (2383-TW) 雙雙飆上漲停，台達電 (2308-TW) 漲 7%，日月光投控 (3711-TW) 漲 6%，鴻海 (2317-TW) 也漲逾半根停板。


ABF 載板三雄強勢，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 漲停，南電 (8046-TW) 漲 7.7%，另外，健策 (3653-TW) 也漲停；被動元件指標國巨 *(2327-TW) 止跌反彈漲 6%，禾伸堂 (3026-TW) 收近漲停，但華新科 (2392-TW) 仍弱勢收黑。

千金股方面，印能科技 (7734-TW)、台燿 (6274-TW)、穎崴 (6515-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、創意 (3443-TW)、致茂 (2360-TW) 等均收漲停，奇鋐 (3017-TW)、鴻勁 (7769-TW) 漲 8%，勤誠 (8210-TW) 等均漲逾 7%。

台塑四寶在台塑化 (6505-TW) 攻漲停下連袂上漲，台化 (1326-TW) 漲近 7%，南亞 (1303-TW) 漲近半根停板，台塑 (1301-TW) 漲近 4%。

不過，聯友金屬 - 創 (7610-TW) 跌停作收，台勝科 (3532-TW) 也重挫近 7%，遠傳 (4904-TW)、康霈 *(6919-TW) 等均收黑，在今日大盤走揚下相對弱勢。


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台積電2410+3.88%
穎崴6655+10.0%
台達電1835+7.62%
日月光投控633+6.03%
鴻海246+4.90%
欣興825+10.0%
景碩746+9.87%
南電1190+7.69%
健策3520+10.0%
國巨670+6.35%
禾伸堂682+9.82%
正崴35.35+2.76%
印能科技3115+9.88%
台燿1235+9.78%
貿聯-KY2000+9.89%
聯發科3670+9.88%
創意4115+9.88%
致茂2015+9.81%
奇鋐2320+8.67%
鴻勁6500+8.24%
勤誠1165+7.87%
台塑化85.4+9.91%
台化68.6+6.85%
南亞195.5+4.83%
台塑63+3.96%
聯友金屬-創1955-9.91%
台勝科433.5-6.97%
遠傳102-2.39%
台光電4830+9.90%
康霈*105-1.41%

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