〈台股盤後〉大反攻飆出史上最大漲點1783點 奪回季線、4萬4大關
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (21) 日在台積電 (2330-TW) 甩尾拉抬，聯發科 (2454-TW) 漲停以及多檔權值股大漲帶動下，大漲 1783.17 點，創歷史最大漲點，一舉闖過 4 萬 3 和 4 萬 4 兩道關卡，終場收最高 44232.87 點，站回 5 日線及季線，不過，成交金額量縮至 8356 億元。
重量級權值股方面，台積電尾盤在 7974 張買單拉抬下，收盤上漲 90 元或 3.88%，收 2410 元，聯發科、台光電 (2383-TW) 雙雙飆上漲停，台達電 (2308-TW) 漲 7%，日月光投控 (3711-TW) 漲 6%，鴻海 (2317-TW) 也漲逾半根停板。
ABF 載板三雄強勢，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 漲停，南電 (8046-TW) 漲 7.7%，另外，健策 (3653-TW) 也漲停；被動元件指標國巨 *(2327-TW) 止跌反彈漲 6%，禾伸堂 (3026-TW) 收近漲停，但華新科 (2392-TW) 仍弱勢收黑。
千金股方面，印能科技 (7734-TW)、台燿 (6274-TW)、穎崴 (6515-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、創意 (3443-TW)、致茂 (2360-TW) 等均收漲停，奇鋐 (3017-TW)、鴻勁 (7769-TW) 漲 8%，勤誠 (8210-TW) 等均漲逾 7%。
台塑四寶在台塑化 (6505-TW) 攻漲停下連袂上漲，台化 (1326-TW) 漲近 7%，南亞 (1303-TW) 漲近半根停板，台塑 (1301-TW) 漲近 4%。
不過，聯友金屬 - 創 (7610-TW) 跌停作收，台勝科 (3532-TW) 也重挫近 7%，遠傳 (4904-TW)、康霈 *(6919-TW) 等均收黑，在今日大盤走揚下相對弱勢。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉研華飆漲停完成填息 站回5日線
- 〈焦點股〉貿聯-KY隨大盤強勁反彈 衝漲停重返2000元大關
- 〈台股開盤〉權值股發威、被動元件股止穩 漲逾千點站上4萬3回攻季線
- 記憶體「長約」未必是護身符！《WSJ》示警：供應鏈恐藏過度投資風險
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇