〈台股盤後〉大反攻飆出史上最大漲點1783點 奪回季線、4萬4大關

台股今 (21) 日在台積電 (2330-TW) 甩尾拉抬，聯發科 (2454-TW) 漲停以及多檔權值股大漲帶動下，大漲 1783.17 點，創歷史最大漲點，一舉闖過 4 萬 3 和 4 萬 4 兩道關卡，終場收最高 44232.87 點，站回 5 日線及季線，不過，成交金額量縮至 8356 億元。