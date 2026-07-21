鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-21 09:18

廢棄物處理業者可寧衛 (8422-TW) 擬發行國內第三次無擔保轉換公司債進行市場籌資並送件金管會申報，可寧衛此一籌資案發行總面額達 25 億元，也是台灣廢棄物清理業者歷年市場籌資最大規模的案件。可寧衛籌資的主要用途支應高雄南區焚化爐 BOT 案投資需求，也為償還銀行借款。

可寧衛此一發行無擔保 CB 籌資案主辦券商爲中國信託證券。

‌



可寧衛跨足到民生廢棄物處理的高雄南區焚化爐 BOT 案為長期成長關鍵。該案總投資 150 億元，已於今年初交廠，並與台壽保合資成立吉信公司，先建後拆模式推進。新廠興建的 3 年期間，舊廠持續營運確保穩定現金流，未來新廠商轉後，年發電量預估突破 3.5 億度。

同時，可寧衛投資旗下的大承再生粒料廠工程已竣工，申請試運轉許可中，預計年底前取得正式處理許可證。屆時將同步啟動吉鼎材料第二條產線，將汙泥轉化為低碳建材；搭配彌陀首期 70MW 漁電共生案場已併網。