鼎固-KY營運穩 持續部署在台購地推案計畫

鼎固 - KY(2923-TW) 今 (24) 日召開股東會，會中承認去年財報及盈餘分配案，鼎固 - KY 表示，在台購地、推案計畫將持續進行。

對於兩岸房市市況看法，鼎固 - KY 總經理張能耀表示，上海房市基本面堅實，有限購令等因素加持，上半年雖被疫情影影響，下半年復工後，預期買氣可逐步恢復，台灣雖有政策等信用管制政策，但鼎固 - KY 還未推案，影響不大。

去年鼎固與宏璟 (2527-TW) 在台中合購的 7 期與 14 期土地，鼎固對推案期程還未有明確規劃，張能耀表示，在台購地策略繼續，看了北中南很多案子，會慎選標的再出手。

鼎固 - KY 指出，2021 年鼎固 - KY 建案銷售持穩，在上海、無錫及重慶等地建案去化，貢獻年度整體營收約達 22.2 億元，商辦租賃及商場經營等業務則挹注營收總計約 25.8 億元。

鼎固 - KY 指出，今年第一季受惠上海嘉定住宅建案「匯景華庭」第三期 300 戶總銷金額約 56 億交屋入帳貢獻，不過上半年無推案，下半年推案將視上海房地產市況進行規劃。

商用不動產部分，鼎固 - KY 指出，在上海黃浦區日月光中心在 2021 年已完成，延泰康路商場改裝工程，以自然元素融入明亮的商場空間設計，有效導入消費人潮，2021 年單日最高人流量可達 10 萬人次，商場並持續進行耗能設備汰換作業，以提升永續環保及經濟效能。

鼎固 - KY 指出，今年 4、5 月日月光中心商場因上海疫情封控，商戶經營受到影響，6 月 1 日起上海已逐步恢復購物中心及百貨商場線下營業，消費市場復甦需要時間，商戶營運何時回穩需再觀察，鼎固將持續落實防疫作為，為顧客提供健康安全購物環境及滿足消費需求。