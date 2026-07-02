鉅亨網新聞中心 2026-07-02 08:40

黃金多頭格局未變 避險需求持續支撐

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今年黃金行情震盪升溫，金價於 1 月改寫每盎司 5,597 美元歷史新高後，隨著漲多回檔壓力浮現，短短數月內回落至約 4,500 美元附近，較高點修正約兩成，技術面落入熊市區間，也使市場對短線走勢轉趨審慎。

黃金走勢陷入多空拉鋸，一方面乃是，全球央行持續買金、地緣政治風險升高，加上市場對美國聯準會（Fed）降息仍抱持期待，支撐黃金作為避險與資產配置工具的需求；另一方面，若油價走高推升通膨壓力，恐延後 Fed 降息時程，甚至帶動美元與美債殖利率走強，進而壓抑不孳息資產黃金的吸引力。

儘管金價自高點回落，但從中長線來看，黃金多頭結構尚未完全反轉，實體與投資需求仍具支撐。世界黃金協會報告指出，2026 年第一季全球黃金總需求，含場外交易在內，年增 2% 至 1,231 噸；在金價大幅攀升帶動下，單季需求金額更年增 74% 至 1,930 億美元，改寫歷史新高，顯示高金價並未明顯削弱市場買盤。

目前主要投資機構對黃金後市仍維持偏多看法，不過也提醒短線震盪難免。摩根大通維持黃金中長線看多觀點，但近期也下修 2026 年平均金價預估，主因短線投資需求轉弱，期貨與 ETF 資金動能不如先前強勁，反映金價在高檔震盪後，市場追價力道已有所降溫。

原油供應風險未除 油價聚焦中東情勢

原油市場同樣呈現多空交錯格局，近期國際油價震盪加劇，主要受到中東地緣政治風險升溫影響，市場擔憂原油供應與運輸受阻，帶動油價走揚；不過，全球需求前景轉弱，加上 OPEC + 產量政策仍存在變數，也使油價上檔空間受到壓抑。

從供給面來看，中東局勢仍是牽動油價的關鍵變數。Kpler 數據顯示，中東作為全球最大石油出口地區，每月原油出口量已從危機前平均每日約 1,830 萬桶，降至 3 月以來平均每日約 880 萬桶，減幅超過一半，凸顯供應缺口對油市帶來的壓力。

路透社調查指出，自 2 月底伊朗戰事爆發以來，分析師已連續第三個月上調今年油價預測，主因在於戰事爆發後，能源供應恢復進度恐比市場原先預期更慢。市場也認為，即使後續出現停火或和平協議，海運石油與天然氣交付量要恢復至過往水準，仍需時間，供應風險短期內恐難完全消除。

OPEC + 產量政策也牽動市場情緒，近期 OPEC + 核心產油國持續釋出提高產量目標的訊號，試圖在油價走高之際穩定市場供給。不過，在中東局勢尚未完全明朗、供應鏈恢復進度仍具不確定性的情況下，新增供給能否有效緩解油市緊張，仍有待觀察。

需求面則是壓抑油價的重要因素，OPEC 在 5 月下修全球石油需求成長預測，預估 2026 年全球石油需求將增加每日 117 萬桶，低於先前預估的每日 138 萬桶；美國能源資訊署（EIA）則預期，需求將減少約每日 42 萬桶，反映高油價與全球經濟成長放緩，已開始影響能源消費動能。此外，美國、歐洲與亞洲主要經濟體近年持續推動能源效率提升與再生能源發展，也在一定程度上放慢石油需求增速，使油價上行空間受到限制。

整體來看，短線油價仍將隨中東情勢、OPEC + 產量政策及全球經濟數據而波動。對投資人而言，未來幾個月可持續關注荷姆茲海峽通航情況、主要產油國增產進度，以及中國與全球需求是否回溫，作為判斷油價走勢的重要依據。

金油波動升高 小型期貨工具受關注

面對黃金與原油價格波動升溫，期貨商品成為投資人掌握行情、調整部位與進行風險管理的重要工具。不過，傳統商品期貨合約規模較大，對資金有限的新手與小資族而言，往往面臨保證金門檻較高、單口合約曝險過大的壓力。

以黃金為例，若投資人持有金飾或金幣，並希望降低金價波動風險，小型合約可較精準對應避險需求，避免因合約規模過大而造成過度避險或曝險失衡。