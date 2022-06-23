〈期交所股東會〉股市強震 期貨市場今年交投可望續超過3億口

期交所今 (23) 日舉行股東會，期貨市場已經連續兩年創高，董事長吳自心表示，今 (2022) 年股市震盪加劇，期貨市場交投可望續達 3 億口，但是否能持續創新高，則要觀察俄烏戰爭等不確定因素的影響。

吳自心表示，去年股市震盪劇烈，我國期貨市場總交易量及日均量，分別較 2020 年增加 14.88% 及 15.35%，其中，總交易量 3.9 億口，日均量則來到 160.7 萬口，雙雙創下歷史新高。除了國內交易人參與程度隨市場熱絡持續增加，外資參與比重亦由 2020 年的 26.03% 上升到 31.46%，增加超過 5 個百分點，也創下歷年新高。

吳自心進一步指出，今年台股現貨成交量下滑 3 成，影響期貨日盤成交量也量縮超過一成，不過因為資本市場震盪劇烈，期貨夜盤有所成長，把總量補上來，截至昨日，期貨市場總交易量已經達 1.8 億口、日均量達 162 萬口，預估期貨市場全年總交易口數可望持續超過 3 億口。

期交所幾乎年年都會推出新的期貨商品，去年 6 月 28 日上市小型電子期貨、12 月 6 日則由小型金融期貨，談到今年新產品規劃，吳自心表示，將於 6 月 27 日上市半導體 30 期貨 (SOF) 及航運期貨 (SHF)，提供市場更多特色商品及掌握類股輪動交易機會。

證期局期貨管理組古組長坤榮致詞時表示，對國內期貨市場交易量連續兩年突破 3 億口表示肯定，並期許期交所能持續在提升國際競爭力、強化投資人保護及新商品新制度的推陳出新不斷努力，亦請期貨業者多多支持本國專營期貨商得以自有資金轉投資於國內設立貿易公司從事倉單業務。