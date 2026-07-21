鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-21 12:49

台股歷經上周五股災巨震後。上市公司市值前二十大排行榜出現劇烈洗牌，南亞 (1303-TW) 成為黑馬，以 1.47 兆元市值直接攻入第 10 名；電子股和金融股排名出現此消彼漲的態勢，原本榜內的金融三雄富邦金、國泰金、中信金外，又增新成員台新新光金，儘管市值還未達兆元，但已擠進第 20 名。

觀察前 20 大市值排行，金融族群在股災衝擊下展現抗跌力道，富邦金 (2881-TW) 排名由第 10 名逆勢上升至第 7 名，國泰金 (2882-TW) 由第 12 名上升至第 11 名，中信金 (2891-TW) 則維持在第 14 名。

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而台新新光金 (2887-TW) 首度進榜，以 8740.54 億元市值擠進第 20 名，使前 20 大排行榜中的金控公司擴增為金控四雄。

另外，過去股價不振的台塑四寶，近期因電子材料以及油價上漲，股價紛紛上攻，其中南亞 (1303-TW) 受惠 AI 伺服器帶動 ABF 載板、BT 載板及上游電子材料供不應求，以 1.47 兆元市值直接攻入衝上第 10 名，旗下南亞科 (2408-TW) 也以 1.18 兆元市值攻上第 15 名。

先前受到市場追捧的部分熱門電子股則面臨顯著賣壓與排名下滑，廣達 (2382-TW) 市值降至 1.22 兆元，排名落居第 13 名；智邦 (2345-TW) 市值為 1.17 兆元，下滑至第 17 名；中華電 (2412-TW) 則下滑至第 19 名。

鴻勁 (7769-TW) 排名維持第 18 名，市值由 8033.87 億元突破兆元大關至 1.08 兆元。