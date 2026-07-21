鉅亨網記者吳承諦 台北
台股歷經上周五股災巨震後。上市公司市值前二十大排行榜出現劇烈洗牌，南亞 (1303-TW) 成為黑馬，以 1.47 兆元市值直接攻入第 10 名；電子股和金融股排名出現此消彼漲的態勢，原本榜內的金融三雄富邦金、國泰金、中信金外，又增新成員台新新光金，儘管市值還未達兆元，但已擠進第 20 名。
觀察前 20 大市值排行，金融族群在股災衝擊下展現抗跌力道，富邦金 (2881-TW) 排名由第 10 名逆勢上升至第 7 名，國泰金 (2882-TW) 由第 12 名上升至第 11 名，中信金 (2891-TW) 則維持在第 14 名。
而台新新光金 (2887-TW) 首度進榜，以 8740.54 億元市值擠進第 20 名，使前 20 大排行榜中的金控公司擴增為金控四雄。
另外，過去股價不振的台塑四寶，近期因電子材料以及油價上漲，股價紛紛上攻，其中南亞 (1303-TW) 受惠 AI 伺服器帶動 ABF 載板、BT 載板及上游電子材料供不應求，以 1.47 兆元市值直接攻入衝上第 10 名，旗下南亞科 (2408-TW) 也以 1.18 兆元市值攻上第 15 名。
先前受到市場追捧的部分熱門電子股則面臨顯著賣壓與排名下滑，廣達 (2382-TW) 市值降至 1.22 兆元，排名落居第 13 名；智邦 (2345-TW) 市值為 1.17 兆元，下滑至第 17 名；中華電 (2412-TW) 則下滑至第 19 名。
鴻勁 (7769-TW) 排名維持第 18 名，市值由 8033.87 億元突破兆元大關至 1.08 兆元。
股災過後亦有多檔先前的熱門股遭到洗牌出局，致茂 (2360-TW) 與緯穎 (6669-TW) 等電子股紛紛退出前 20 大榜外。奇鋐 (3017-TW) 與健策 (3653-TW) 同樣跌出榜單，市場資金在歷經洗禮後，快速從前期漲幅過大的高估值族群撤出。
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上市公司市值排行前二十名
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股票代號
|公司名稱
|市值 (億)
|殖利率 / 年度
|2330
|台積電
|601630.98
|0.95 / 114
|2454
|聯發科
|53570.09
|1.60 / 114
|2308
|台達電
|44288.11
|0.68 / 114
|2317
|鴻海
|32897.18
|3.06 / 114
|3711
|日月光投控
|26631.17
|1.10 / 114
|50
|元大台灣 50
|21117.2
|-
|2881
|富邦金
|17299.09
|3.44 / 114
|2303
|聯電
|16350.08
|2.01 / 114
|2383
|台光電
|15748.21
|0.57 / 114
|1303
|南亞
|14790.98
|0.43 / 114
|2882
|國泰金
|13789.06
|3.72 / 114
|2327
|國巨 *
|13050.23
|0.95 / 114
|3037
|欣興
|12291.54
|0.26 / 114
|2382
|廣達
|12205.9
|4.94 / 114
|2891
|中信金
|12101.29
|4.07 / 114
|2408
|南亞科
|11805.77
|0.35 / 114
|2345
|智邦
|11727.35
|0.72 / 114
|7769
|鴻勁
|10804.8
|1.08 / 114
|2412
|中華電
|10782.85
|3.74 / 114
|2887
|台新新光金
|8740.54
|3.13 / 114
|資料來源：證交所 統計日期：115/07/20
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