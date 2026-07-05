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黃金及高價股交易成本大降！期交所4新制明上路 最小升降單位由5元變1元

鉅亨網記者張韶雯 台北

期交所明 (6) 日正式啟動四項重大制度革新，旨在應對高價股時代與市場波動風險，透過優化股票期貨最小升降單位、擴大三階段漲跌幅適用範圍，以及推動黃金類商品與非金電指數期貨的契約小型化，為交易人打造更靈活且精準的風險管理環境，進一步提升台灣期貨市場的國際競爭力與交易效率。

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黃金期貨、高價股交易成本大降！期交所4新制明上路 最小升降單位由5元變1元。（圖: shutterstock）

面對台股邁入高價股時代的市場變局，期交所積極優化交易制度以強化避險效率。針對價格介於 1,000 元至 2,500 元之高價股票期貨，期交所將最小升降單位由 5 元調整為 1 元，涵蓋台達電 (2308-TW) 等 20 餘檔標的，此舉將有效降低交易報價價差及摩擦成本，讓高價股的避險交易更加順暢。


期交所特別提醒，本次調整範疇僅限期貨市場，現貨市場的交易機制則維持原狀，投資人須留意差異。

為進一步提升價格穩定度並建立更完善的風險緩衝機制，期交所宣佈將三階段漲跌幅機制擴大適用至國外成分證券 ETF 期貨及選擇權。其中，國外股票型 ETF 期貨及選擇權適用 ±7%、±10%、±15% 三階段；國外債券型 ETF 期貨則適用 ±5%、±10%、±15% 三階段。這項調整旨在國際市場面臨劇烈波動時，能為台灣市場提供更有序的交易空間，保障投資人權益。

針對近年規模持續成長的黃金類商品及非金電股價指數期貨，期交所採取了契約小型化策略。包括美元黃金期貨台幣黃金期貨及非金電期貨的契約規模均縮小為原來的 1/10，黃金選擇權契約規模則縮小為 1/5，使每口契約價值控制在新台幣 20 萬元以內。契約規模縮小後，投資人將能更靈活地分批進出場，有效降低單一時點的風險，亦能根據不同類股表現，執行更多元的資產配置策略。

此外，為了因應近期金價劇烈波動，期交所同步增掛黃金選擇權的履約價格序列。最近月契約的履約價格序列由原本的平盤上下 5 個序列，大幅擴展至上下 15 個序列，其餘契約則擴充至上下 10 個序列，為市場提供更充裕的避險與交易機會。

期交所強調，本次推動的多項新制，核心目的在於緊貼市場實務需求，幫助交易人在高價股與高波動的雙重挑戰下，以更低的資本門檻執行交易並精準進行避險操作。未來將持續推動市場與國際接軌，提升台灣期貨市場的整體效能，確保交易環境在面對全球經濟動盪時，仍能保持高水準的穩定與成長。


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期交所ETF期貨選擇權黃金契約

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