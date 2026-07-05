黃金及高價股交易成本大降！期交所4新制明上路 最小升降單位由5元變1元
鉅亨網記者張韶雯 台北
期交所明 (6) 日正式啟動四項重大制度革新，旨在應對高價股時代與市場波動風險，透過優化股票期貨最小升降單位、擴大三階段漲跌幅適用範圍，以及推動黃金類商品與非金電指數期貨的契約小型化，為交易人打造更靈活且精準的風險管理環境，進一步提升台灣期貨市場的國際競爭力與交易效率。
面對台股邁入高價股時代的市場變局，期交所積極優化交易制度以強化避險效率。針對價格介於 1,000 元至 2,500 元之高價股票期貨，期交所將最小升降單位由 5 元調整為 1 元，涵蓋台達電 (2308-TW) 等 20 餘檔標的，此舉將有效降低交易報價價差及摩擦成本，讓高價股的避險交易更加順暢。
期交所特別提醒，本次調整範疇僅限期貨市場，現貨市場的交易機制則維持原狀，投資人須留意差異。
為進一步提升價格穩定度並建立更完善的風險緩衝機制，期交所宣佈將三階段漲跌幅機制擴大適用至國外成分證券 ETF 期貨及選擇權。其中，國外股票型 ETF 期貨及選擇權適用 ±7%、±10%、±15% 三階段；國外債券型 ETF 期貨則適用 ±5%、±10%、±15% 三階段。這項調整旨在國際市場面臨劇烈波動時，能為台灣市場提供更有序的交易空間，保障投資人權益。
針對近年規模持續成長的黃金類商品及非金電股價指數期貨，期交所採取了契約小型化策略。包括美元黃金期貨、台幣黃金期貨及非金電期貨的契約規模均縮小為原來的 1/10，黃金選擇權契約規模則縮小為 1/5，使每口契約價值控制在新台幣 20 萬元以內。契約規模縮小後，投資人將能更靈活地分批進出場，有效降低單一時點的風險，亦能根據不同類股表現，執行更多元的資產配置策略。
此外，為了因應近期金價劇烈波動，期交所同步增掛黃金選擇權的履約價格序列。最近月契約的履約價格序列由原本的平盤上下 5 個序列，大幅擴展至上下 15 個序列，其餘契約則擴充至上下 10 個序列，為市場提供更充裕的避險與交易機會。
期交所強調，本次推動的多項新制，核心目的在於緊貼市場實務需求，幫助交易人在高價股與高波動的雙重挑戰下，以更低的資本門檻執行交易並精準進行避險操作。未來將持續推動市場與國際接軌，提升台灣期貨市場的整體效能，確保交易環境在面對全球經濟動盪時，仍能保持高水準的穩定與成長。
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