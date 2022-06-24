歐美6月景氣明顯降溫 全球經濟衰退風險升高  

最新商業調查顯示，由於能源和糧食價格大幅上漲，抑制其他商品和服務的需求，歐美 6 月景氣大幅降溫，全球經濟衰退的風險隨之升高。

衡量歐美製造業和服務業的調查顯示，歐美經濟前景變得多麼黯淡。俄烏戰爭打擊全球經濟成長，高通膨在全球蔓延，持續的供應鏈中斷和利率上升打擊商業投資前景，歐洲還面臨額外壓力：今年冬天能源可能供不應求。

標準普爾周四 (23 日) 公布的歐美採購經理人指數 (PMI)，凸顯歐美前景變得多麼黯淡，該指數測量製造業和服務業景氣。美國 6 月綜合 PMI 從上月的 53.6 下滑到 51.2，創五個月新低，歐元區 6 月綜合 PMI 從上月的 54.8 驟降至 51.9，創 16 個月最低。PMI 指數以 50 為景氣榮枯的分水嶺。

德國同日啟動天然氣應變計畫第二階段，朝今年冬天能源配給邁進一步，經濟學家擔心，進入第三階段配給制之後，德國這個歐洲最大經濟體的製造業將受到重創。

其他調查報告也展現出，美國企業及消費者面對通膨和升息之際，經濟成長正在降溫。美國 5 月零售銷售下滑，是今年來首見，成屋銷售連降四個月，30 年期固定利率抵押貸款截至周四的平均利率升抵 5.81%，是 2008 年以來最高，勞動力市場仍強勁，但已有減緩跡象。

鑒於美國通膨高處於 40 年高點，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四重申「無條件」力抗通膨，代表為讓通膨降溫願意付出失業率上升的代價，不會輕易停止升息。

標普全球首席經濟學家 Chris Williams 說，最新綜合 PMI 顯示美國 6 月的國內生產毛額 (GDP) 年增率不到 1%，第 3 季可能萎縮。至於歐洲第 2 季經濟成長率可能僅 0.2%，從第 1 季的 0.6% 大幅降溫。

Williams 說：「許多服務業在解封之後，迎來短暫的消費回春，現在正在面對家庭苦於應付生活成本所帶來的挑戰。6 月對商品和服務的需求，比起前幾個月明顯下滑。」

標普這兩份報告都顯示，歐美製造業生產出現兩年來首見的衰減，服務業最近幾個月因為解封享受的活絡景氣，正在大幅降溫。

調查還顯示歐美的經濟前景不妙。美國的商品和服務的新訂單指數雙雙下滑，歐元區出現後疫情時代至今的首度零成長。此外，企業仍在招募人手，但速度放緩，甚至有些公司表示，因為市場對商品需求放緩，人力方面已經開始遇缺不補。

物價方面，調查顯示美國物價還在上漲，儘管腳步稍緩，歐洲的物價仍在大幅攀高。

凱投宏觀經濟學家 Jack Allen-Reynolds 說，歐元區的物價指數仍然很強，可能已經進入「停滯性通膨」，即經濟停止成長，同時物價持續上漲。

巴克萊經濟學家在最新全球經濟展望半年報中說：「俄烏戰爭徹底改變全球經濟軌跡，尤其是歐洲。」

巴克萊在報告中下修全球 GDP 成長預測，美國今年估將成長 2.2%，遠低於之前預估的 3.5%，歐元區可能在今年第 4 季和明年第 1 季陷入衰退。