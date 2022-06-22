德國準備進入第二階段緊急能源計畫 能源價格恐再漲

彭博引述知情人士報導，德國很快就會將國內的能源警戒升級到第二階段，也就是「警報」(alarm) 階段，代表家庭和企業很可能面臨更高昂的能源價格。

俄羅斯上周將輸往德國的天然氣輸送量縮減 6 成，為了確保能源供應充足，德國天然氣買家上周以來不斷填補俄氣缺口，目前該國天然氣庫存為 58%，目標為 10 月以前將庫存增加至 80%，11 月前增至 90%，為冬季需求做準備。

知情人士透露，德國政府可能很快就會宣布進入緊急能源計畫的「警報」階段，這是三級警戒中的第二階段。

將能源警戒升級到第二階段可能會牽涉到法律行動，屆時德國政府可能會允許能源公司將成本轉嫁給家庭和企業，也可能啟動更多燃煤發電廠，盡可能減少天然氣消耗量。

目前政府仍在評估上述措施，對於飽受通膨摧殘的德國來說，上述措施無疑是雪上加霜。化工、鋼鐵業先前一再警告，能源成本飆升可能迫使它們減產，甚至關閉工廠。

歐洲天然氣價格本月上漲 33%，並在周二達每兆瓦時 125 歐元，較一年前高出 3 倍多。

自 3 月 30 日以來，德國便一直處於「預警」(early warning) 階段，這是三級警戒中的第一階段，倘若德國將國家能源警戒升至最高的第三階段，即「緊急」(emergency) 階段，將由德國政府掌控全國的天然氣分配網路。