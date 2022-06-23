印度禁止小麥出口 孟加拉試圖以折扣價買進俄國小麥

孟加拉政府和貿易官員周三 (22 日) 表示，在其最大的供應國印度上個月禁止出口小麥以控制當地價格後，孟加拉國正試圖透過政府對政府的協議，以折扣價從俄羅斯獲得供應。

行業官員表示，與全球最大小麥出口國俄羅斯達成的供應協議，可能有助於達卡以較低價格滿足其需求。

孟加拉食品部的一名高級官員表示，孟加拉將於周四與俄羅斯舉行一次虛擬會議，以敲定這筆交易。官員說：「我們最初會從俄羅斯尋求至少 20 萬噸小麥。」

孟加拉去年進口約 700 萬噸小麥，其中三分之二以上來自印度。在印度實施出口禁令後，孟加拉試圖透過國際招標來確保供應，但由於價格高昂，而取消了招標。

孟買一家貿易經銷商表示，孟加拉為印度小麥支付的成本和運費，低於每噸 400 美元，但在禁令實施後，其他供應商的報價高於 460 美元，這提高了當地價格。

孟加拉政府正努力控制大宗商品價格的飆升，當地 5 月份通貨膨脹率達到 8 年來的最高，而全國的小麥庫存，為 3 年來的最低水準，僅 16.6 萬噸。

一家全球貿易經銷商表示，有許多國家可以向孟加拉供應小麥，但關鍵問題是價格。俄羅斯可以提供高於全球價格的折扣。

但鑑於西方對莫斯科的制裁，可能是孟加拉購入俄羅斯小麥的重大挑戰。貿易商說，孟加拉最初將購買少量俄羅斯小麥，如果一切順利，將會增加購買量。