夏普明年「全英文」溝通  搶攻歐美家電事業版圖 

日本夏普 (Sharp) (6753-JP) 執行長吳柏勳週四 (23 日) 表示，夏普計劃明年開始使用英文為官方溝通語言，推動內部「全英語」環境，因為公司正積極擴展美國和歐洲的電視和家電事業版圖。

吳柏勳 2001 年進入鴻海 (2317-TW) 任職，2015 到堺顯示器株式會社 SDP 當董事，夏普於 2016 年 8 月 13 日成為鴻海的子公司後，吳柏勳自 2017 年擔任夏普泰國分公司社長，2020 年升任夏普常務董事，2022 年 4 月 1 日起擔任夏普執行長，還在 6 月 23 日股東會後接任社長一職。

夏普股東會後的簡報會中，吳柏勳表示，他的目標是將夏普從以日本為中心的品牌轉變為全球品牌，夏普需要培養具有全球競爭力的人才，為強化國際化，減少溝通障礙，決定明年開始將英語成為夏普官方溝通語言。

將英文作為公司官方用語是品牌國際化的常見策略之一。經營「優衣庫」等的日本迅銷公司早在 2012 年宣布將英語作為其官方語言。電商巨擘樂天 (Rakuten) 創辦人三木谷浩史 (Hiroshi Mikitani) 也在 2012 年宣布讓員工說英語，以提高其全球競爭力。

三木谷浩曾表示，企業要與國際電商巨頭競爭，英語交流是必不可少的，日本人的英語能力不足是吸引海外人才的一大障礙。