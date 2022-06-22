華爾街衰退預測此起彼落 美股最糟情況還沒到

愈來愈多華爾街大銀行擔憂，美國聯準會 (Fed) 激進升息將導致經濟衰退，並導致股市進一步下跌，很少做空的小散戶也加碼空頭押注，預告最糟情況還沒到。

美股深陷熊市，標普 500 指數今年來已下跌約 21%，科技股為主的那斯達克 100 指數累計下跌將近 30%，但美股跌勢恐怕還沒完，包括高盛、摩根士丹利 (大摩) 在內的投銀不看好前景。

大摩分析師 Michael Wilson 預測，標普將目前水準再下跌 18% 到 23%，最低跌到 2900 點，才足以反映經濟衰退時期企業獲利常見的萎縮幅度。標普周二收在 3764.79 點。

貝萊德投資機構的 Jean Boivin 再次呼籲投資人不要輕易逢低買進，不要忽視央行升息對經濟成長的衝擊。

德意志銀行分析師認為，雖然美國經濟到 2023 年才會衰退，但因為金融情勢下滑、消費者和企業信心重挫，衰退提早到來的風險升高。

法國興業分析師 Alain Bokobza 說，雖然衰退不是他的基本預測情境，但如果經濟衰退，標普 500 指數將跌到 3200 點，假如出現的是 1970 年代的停滯性通膨，標普指數最低可能跌到 2525 點。

Bespoke 投資集團的數據顯示，伴隨經濟衰退的熊市通常持久且嚴峻，跌幅中位數達 35%。

不只華爾街大銀行，選擇權市場評估散戶活動的指標顯示，小散戶不僅沒有逢低買進，還正在加碼押注股市下跌。

Sundial 資本研究公司研究長 Jason Goepfert 說，做空美股的淨倉位已在上周超越 2008 年金融海嘯和 2020 年疫情之初創下的紀錄。

根據統計，從去年 11 月感恩節以來，選擇權市場的當沖客共計損失至少 6 億美元。