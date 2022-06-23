〈美股早盤〉投資人靜待鮑爾眾院談話 四大指數漲跌互現

美國公債殖利率回落提振部分高成長股走高，投資人聚焦聯準會（Fed）主席鮑爾稍後出席眾院談話內容，美股周四（23 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數小漲 20 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 1%。

鮑爾將於今日晚些時候出席眾院金融服務委員會作證，對美國經濟、貨幣政策、通膨等問題接受議員質詢。

鮑爾昨在參議院銀行委員會上承認，大幅升息可能會導致美國經濟衰退，但 Fed 需要看到通膨降低的有力證據才會改變升息路徑，認為美國經濟能承受進一步收緊的貨幣政策，也稱成功軟著陸「非常具挑戰性」。

華爾街交易員目前正在討論，在經濟低迷的情況下，Fed 會把升息周期延長多久。貨幣市場顯示，Fed 在年底會議後升息的可能性降低，而從明年 5 月開始降息的可能性上升。

經濟數據方面，美國勞工部公布最新數據顯示，上周初領失業金人數報 22.9 萬人，較前次修正後的 23.1 萬減少 2,000 人，高於市場預期的 22.7 萬人，接近 5 個月高點，表明勞動市場吃緊情形可能開始緩減。上周續領失業金人數報 131.5 萬人，符合市場預期。

能源方面，投資人打新經濟衰退恐打擊需求，國際油價持續波動。另一方面，俄羅斯總統普丁公開宣布，會把俄國的石油與貿易轉向金磚國家，同時正在和金磚國家合作開發國際金融的結算機制，減少對美元和歐元的依賴。

截至台北時間周四（23 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

埃森哲 (ACN-US) 早盤上漲 2.34%，至每股 279.71 美元

IT 服務公司埃森哲（Accenture）公布最新財報，截至 5 月 31 日當季營收為 161.6 億美元，高於分析師平均預期的 160.3 億美元，不過獲利受到俄國業務退出成本支出影響。

雖然埃森哲上調全年財測，但由於匯率負面影響超乎預期，下調預測值區間上端，預估第 4 季營收將在 150 億美元至 155 億美元之間。Refinitiv 的 IBES 數據顯示，分析師平均預期為 157 億美元。

WeWork(WE-US) 早盤上漲 8.48%，至每股 5.88 美元

共享辦公空間公司 WeWork 獲投行瑞士信貸青睞，股票評等上調至「優於大盤」（outperform）。瑞士信貸稱，未來混合辦公模式趨勢增加 WeWork 可望受惠。

Snowflake(SNOW-US) 早盤上漲 4.61%，至每股 133.28 美元

摩根大通將雲端運算公司 Snowflake 股票評等從「中性」（neutral）上調至「增持」（overweight），稱 Snowflake 的估值具吸引力，客戶滿意度極高。Snowflake 盤前股價漲逾 6%。

今日關鍵經濟數據：

上周初領失業金人數報 22.9 萬，預期 22.7 萬，前值 23.1 萬

上周續領失業金人數報 131.5 萬，預期 131.5 萬，前值 131 萬

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 52.4，預期 56，前值 57

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 初值報 51.6，預期 53.5，前值 53.4

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 初值報 51.2，前值 53.6

美國第一季經常帳報 - 2,914 億美元，預期 - 2,735 億美元，前值 - 2,179 億美元

華爾街分析：

Federated Hermes 資深經濟學家 Silvia Dall’Angelo 在報告中寫道，儘管通膨可能接近觸頂，但今年下半年時間內，通膨仍會保持在高點，給各國央行帶來不安因素。

Flowbank 投資長 Esty Dwek 表示，Fed 重申打通膨的承諾，並認為經濟衰退是一種風險，加劇市場對經濟成長擔憂。

CMC markets 市場分析師 Michael Hewson 表示，美國債市殖利率走低，有一些避險買盤，表明市場可能開始擔心某種形式的經濟成長放緩，而且這種擔憂反映在銅與石油價格上，導致股市小幅走軟。

Baird 的 Spencer 表示，市場受到的衝擊如此之大，已基本消化經濟衰退的影響，但他認為最糟情況是經濟輕微衰退，股市正在觸底的過程，可能只會再跌 5%。