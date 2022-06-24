路透：思科將逐步結束在俄國與白俄羅斯業務

根據路透周四（23 日）報導，網路設備大廠思科（Cisco）將逐步關閉在俄國與白俄羅斯業務，跟進其他西方企業加速撤離腳步，思科先前在 3 月已暫停該區的業務營運，包括銷售與服務。

據報導，俄國未來幾周內可能會通過新的法律，讓俄國有權沒收那些意圖撤離企業的資產並實施刑事處罰，因此促使一些企業加速撤離計畫。

同日美國運動大廠 Nike(NKE-US) 也宣布全面退出俄國市場，另外先前麥當勞 (MCD-US)、法國汽車製造商 Renault 也先後宣布退出在俄國營運。

思科侵權專利上訴成功 免賠近 30 億美元賠償金

另外，美國上訴法院周四駁回思科在專利侵權案須支付逾 27.5 億美元的賠償裁決，法院稱初審法官在得知自己妻子持有思科股票後，應取消對此案審查資格。

初審法官摩根（Henry Morgan）在得知自己妻子持有 100 股思科股票（當時價值約 4,688 美元）的兩個月後，於 2020 年 10 月裁定思科侵犯 Centripetal Networks 四項專利，但本案所涉及的第五項專利侵權不成立，因此思科必須支付逾 27.5 億美元的賠償金。

雖然摩根後來將這些股票放入保密信託，並告訴各方這些股票沒有也不可能影響對此案處理，但上訴法院表示，保密信託與出售股票不同，而且無關思科敗訴與否，並下令將此案重新指派給另一名法官。

截稿前，Centripetal Networks 並未立即回應置評請求，而思科律師團則拒絕置評。

思科 (CSCO-US) 盤中股價下跌 1.72%，每股暫報 42.82 美元。