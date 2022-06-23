路透：特斯拉擬暫停上海廠生產兩周 升級廠房提高產量

路透周三（22 日）援引特斯拉內部備忘錄報導，特斯拉計畫在 7 月的前兩周暫停上海廠大部分生產進行廠房升級，並計畫在 7 月底前將產量拉升至歷史新高，接近該廠每周生產 2.2 萬輛電動車的目標。

兩名知情人士先前向路透表示，由於新冠疫情導致上海持續封城兩個月，特斯拉原定於 5 月中旬在上海廠達到每周生產 8,000 輛 Model 3 與 1.4 萬輛 Model Y 的計畫被延遲。

不過據路透先前看到的備忘錄，自 6 月中旬以來，上海廠每周生產 1.7 萬輛 Model 3 和 Model Y。對此，特斯拉並未立即回應置評請求。

特斯拉上海廠本季產量可能比今年第一季產量下滑三分之一以上，因為中國實施的疫情封控措施對工廠產量中斷影響比馬斯克先前預期的更嚴重。

根據路透利用中國汽車協會機構 CPCA（China Passenger Car Association）的數據計算，去年特斯拉在中國製造的電動車占其全球交付 93.6 萬輛的一半左右。

此外網站顯示，澳洲的客戶現在要等到 2023 年第一季才買的到 Model Y，而歐洲客戶最快要等到今年第四季才能取車，中國買家的等待時間則在 10 至 24 周之間。

特斯拉執行長馬斯克日前在彭博舉辦的卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum）曾提到，特斯拉生產的限制更多是在原物料與擴大生產方面，目前正盡可能快速提高產能。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價上漲 1.23%，每股暫報 719.88 美元。