〈財報〉銷售業績佳 Olive Garden母公司達頓餐廳業績超越預期

雖然高通膨對其獲利造成壓力，但達頓餐廳 (Darden Restaurants)(DRI-US) 周四 (23 日) 公布的上季獲利和營收超出分析師的預期。

面對更高的成本和其他經濟不確定性，這家 Olive Garden 的母公司對 2023 財年發布了喜憂參半的預測。

該公司股價在周四盤前交易上漲逾 4%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司報告的內容與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 2.24 美元，高於預期的 2.21 美元

●營收 26 億美元，高於預期的 25.4 億美元

Darden 第 4 財季淨利為 2.817 億美元，合每股 2.24 美元，低於上年同期的 3.685 億美元和每股 2.78 美元。Refinitiv 調查的分析師預計每股獲利為 2.21 美元。

淨銷售額成長 14.2% 至 26 億美元，超過預期的 25.4 億美元。受其高級餐飲業務反彈的推動，全公司同店銷售額成長 11.7%。

對於 2023 財年，達頓餐廳預計持續經營業務的每股獲利為 7.40 美元至 8 美元，低於分析師預期的 8.11 美元。該公司假設新財年的通貨膨脹率上升 6%。其 102 億至 104 億美元的營收財測華爾街 102.2 億美元的預期相符。

達頓還預計，2023 財年同店銷售額將成長 4% 至 6%，新開餐廳將達到 50 至 60 家。