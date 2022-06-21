美5月成屋銷售下滑至2年新低 房屋中位價首度漲破40萬美元

全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors,NAR）周二數據顯示，美國 5 月成屋銷售月增率下降 3.4%，跌至兩年以來新低，已連續 4 個月下滑，經季節調整的年率為 541 萬戶，高於預期的 539 萬戶，前值下修至 560 萬戶。此外，5 月房屋中位價首次漲破 40 萬美元大關，改寫歷史新高。

這項數據是以當月銷售完成為基準，代表合約是在 3 月和 4 月簽署，在此期間，30 年期固定利率抵押貸款平均利率從 4% 左右上升到 5.5%。

據媒體 Mortgage News Daily 報導，目前 30 年期固定利率抵押貸款平均利率在 6% 左右。不斷上升的利率，以及房價快速飆漲與供應持續低迷，帶給購屋者三重打擊，首購族被市場邊緣化。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「我確實預估成屋銷售月增率會進一步下滑，且抵押但款利率上升的影響尚未完全反應在數據中。」

截止 5 月底，有 116 萬戶房屋待銷售，月增 12.6%，但仍較 2021 年 5 月下降 4.1%。按照目前銷售速度，這相當於 2.6 個月的供應量。

房價持續受供應不足因素推高，5 月出售的房屋中位價為 40.76 萬美元，突破 40 萬美元大關，較去年同期成長 14.8%，為房地產經紀人自 1980 年代末開始有追蹤紀錄以來的新高。

房屋供應在市場最低端最吃緊，這可能是市場低端的活動持續弱於市場高端的原因。售價在 10 萬至 25 萬美元之間的房屋銷量較去年同期下降了 27%、售價在 75 萬美元至 100 萬美元之間的房屋銷量成長 26%、售價在 100 萬美元以上的房屋銷量年增 22%。

然而，房屋銷售速度相當快，房屋在市場上平均只停留了 16 天，這是房地產經紀人記錄中最低的。此外，全現金銷售額仍占總銷售額的 25%。投資者在所有交易中占 16%，較 4 月和去年同期均略有下降。

首購族僅占全部交易的 27%，低於一年前的 31%。顯然，房價負擔能力對他們的打擊最大，因為租金也在上漲。

房貸機構房地美（Freddie Mac）數據顯示，30 年期固定利率抵押貸款平均利率上周上漲 55 個基點至 5.78% 為 13.5 年高點，這是 1987 年以來最大單周漲幅。自今年 1 月以來，該利率已飆升逾 250 個基點。