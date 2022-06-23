華友聯決議處分楊梅1.57萬坪土地案 可望貢獻逾2股本

華友聯 (1436-TW) 今 (23) 日召開股東會，會中除通過去年股利配發案之外，並通過出售桃園楊梅土地資產 1 萬 5753 坪案，一旦順利售出，成交總額約 26.7 億元，以華友聯的目前股本 9.61 億元計算，扣除帳上成本 3.2 億元，處分利益可望貢獻 2.44 個股本。

展望 2022 年，華友聯董事長陸炤廷指出，高雄有「I 世界」、「H-TIME」2 案完工交屋，總銷分別為 33 億元、12 億元，為今年營收主要來源，公司將力拚全年營收超越去年的 25.79 億元。

華友聯股東會通過的桃園楊梅土地 1 萬 5753 坪工業用地，其中 1 萬 5290 坪為丁種建築用地，463 坪為水利用地，原始取得時間為 1987 年 11 月，取得成本約 1.85 億元，加計地價稅及增值稅成本約 1.3 億元，總計成本約為 3.2 億元。計畫以每坪開價 17 萬元出售，一旦順利成交，成交總金額約 26.7 億元。

華友聯規劃 2022 年推出 2 個預售個案，一是果貿 2 期的「NeXT21」，總銷金額 80 億元，另一個是小港坪松的「power city」，總銷金額約 55 億元。

華友聯 2021 年稅後純益為 4.86 億元，每股純益 5.08 元，今天股東常會通過配發現金股息 4.16 元。