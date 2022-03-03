〈303全台大停電〉環球晶、台勝科未受影響 合晶楊梅廠停電1.5小時

全台今 (3) 日上午發生大規模停電，造成許多工廠營運停擺，矽晶圓廠環球晶 (6488-TW)、台勝科 (3532-TW) 未受停電影響；合晶 (6182-TW) 楊梅廠則停電約 1.5 個小時，已恢復供電。

由於上午 9 時，台電興達電廠電網故障，導致南部區域停電，北部、中部區域因低頻電驛動作也發生停電。

環球晶廠區位在新竹，未受停電影響，而台勝科廠區則在麥寮，由六輕自行供電，同樣未受影響。

合晶則表示，龍潭廠未受影響，但楊梅廠有受影響、主要生產 6 吋矽晶圓，實際影響數仍在評估中。