〈303全台大停電〉環球晶、台勝科未受影響 合晶楊梅廠停電1.5小時

矽晶圓示意圖。(圖：AFP)Tag台勝科環球晶半導體矽晶圓合晶停電跳電全台今 (3) 日上午發生大規模停電，造成許多工廠營運停擺，矽晶圓廠環球晶 (6488-TW)、台勝科 (3532-TW) 未受停電影響；合晶 (6182-TW) 楊梅廠則停電約 1.5 個小時，已恢復供電。 由於上午 9 時，台電興達電廠電網故障，導致南部區域停電，北部、中部區域因低頻電驛動作也發生停電。 環球晶廠區位在新竹，未受停電影響，而台勝科廠區則在麥寮，由六輕自行供電，同樣未受影響。 合晶則表示，龍潭廠未受影響，但楊梅廠有受影響、主要生產 6 吋矽晶圓，實際影響數仍在評估中。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀傳部分地區斷網 電信商：全台基站設有備援電力 北部暫無影響長科*先行疏散員工 以發電機支應緊急用電友達機台陸續復機 群創路竹廠以發電機維持生產政院致歉 重申盡速讓三接完工穩定供電日月光投控高雄廠供電恢復中 估影響不大三大車廠未有停電狀況 穩定生產中證交所：受影響券商緊急啟動應變措施 市場交易正常儲能系統成重要關鍵 鴻海、台泥等大廠搶進布局永豐金50個據點停電 UPS發威營運完全不受影響