聯強完成144億聯貸案 超額認購近2倍

聯強 (2347-TW) 今 (23) 日與 9 家國內銀行完成 144 億元聯貸案，超額募集近 2 倍，睽違 8 年再啟動聯貸案，資金用途除了充實中期營運週轉金外，規劃 ESG 連結機制。

聯強表示，此次聯貸案由兆豐銀行統籌主辦，尚有臺灣銀行、合作金庫、華南銀行、台北富邦銀行等共 9 家銀行參貸。兆豐銀行配合聯強 ESG 永續發展理念，聯貸規劃連結 ESG 永續指標，推出後銀行熱烈響應，超額募集近 2 倍，最終以上限 144 億元簽約。

聯強指出，聯貸案資金用途為充實中期營運週轉金，規劃 ESG 連結機制，連結用水總量、用電總量及到宅服務滿意度等三項 ESG 永續指標，並與銀行團攜手並進，協力推動永續發展。

聯強為亞太第一大資訊、通訊、消電、半導體產品通路商，今年營運主軸為「躍進，再躍進」，看好下半年進入產業旺季，會有許多新產品陸續推出，整體供應鏈缺貨狀況有望和緩，加上手上有許多商用專案有望陸續驗收，此外，若中國封控解除，營運回歸穩健，看好全年獲利年增幅，有望超越營收成長。

從各產品線表現來看，聯強認為，今年持續看好商用 IT 業務，另外 IC 元件在資訊整合服務平台 MSP 效益逐步帶動下，成為新成長動能；手機業務仍會成長，但因華為海外市場銷售還是有影響，至於消費性產品會是今年最大挑戰。