卜蜂：飼料價格短期內仍居高檔 8-9月缺雞狀況會改善

卜蜂 (1215-TW) 今 (23) 日召開股東會並通通過股利配發案，卜蜂預估，國際大宗穀物報價居於高檔，短期內全台飼料報價難下跌，但是全台雞隻供應缺貨的狀況，有望在 8-9 月舒緩，卜蜂也持續在台投資設備，爭取即食商品的市場商機。

卜蜂認為，目前黃豆、小麥及玉米的國際報價雖有和緩回檔，但俄烏戰爭持續中，烏克蘭境內種植穀物面積還不確定，且南美洲乾旱造成穀物收成不佳，未來全台飼料價格上漲機率比較大。

卜蜂指出，今年初全台大缺蛋也代表了雞隻缺乏，造成肉雞由每斤 28-30 元，上漲至目前的 33-35 元，近期又遇上美國禽流感，雞隻無法進口，目前預期全台雞隻供應恢復正常供應的時間應在 8-9 月。

疫情發生前，卜蜂已看好現代都會生活的即食及自煮商機萌生，積極在台擴大投資，今年底油炸產線完工外，卜蜂去年在桃園龜山工業區購置的 560 坪建廠用地，今年將正式動工，預計興建符合 CAS 規範的精緻分切廠，總投資金額為 6.27 億元，並將原分布在桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切廠也將加入豬肉的分切業務。

卜蜂目前除南投廠設立的自動化雞隻電宰、加工場，另參與投資的台南鹽水氣冷式雞隻宰電場，預計 2022 年 9 月量產，未來桃園龜山分切廠完工後，也將擔負新電宰場雞肉北運後的分切作業。

卜蜂轉投資的勝大食品 2021 年新廠也全面投產，新增三條加工產線，分別是洗選機每小時 12 萬顆，水煮蛋產線每小時 2 萬顆，液體蛋殺菌產線每小時 800 公斤，三條產線在 2021 年第 4 季底投產，今年貢獻也將提升。

另外，卜蜂轉投資的瑞牧食品、瑞福食品蛋雞飼養量，分別增加 8 萬隻、5 萬隻，增至 40 萬隻及 60 萬隻，雞蛋洗選場產能也將同步提高。