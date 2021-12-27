〈房產〉房市交投熱 桃園楊梅老公寓漲勢最耀眼5年漲近3成

全台房市交易熱度高，連帶拉抬中古屋價揚，就連老公寓產品也受惠房價看俏，房仲業者依統計資料指出，2021 年桃園市各行政區公寓單價約 11.9 萬元，與 2017 年單價 10.8 萬元相比，五年來成長約 10.2%，其中楊梅區漲最兇，價漲 29.7%，均價從每坪 7.4 萬元拉抬到 9.6 萬元。

而緊跟在後的桃園八德區，每坪價格漲幅 26.3%，其餘蘆竹、桃園區等，漲幅也在 2 成以上，整體而言，蛋白區公寓單價漲勢勝過桃園、中壢等蛋黃區。

進一步觀察十年來桃園各區公寓單價變化，今年單價站上 10 年歷史新高，包括楊梅、八德、中壢、平鎮、龜山以及龍潭 6 區，顯見在通貨膨脹與房價大漲的時代，一字頭房價老公寓，已是搶賺購屋增值財鎖定的目標。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，近年不動產市場熱絡，在預售屋開價與成交價格頻創新高的情況下，部分買盤轉向總價較低的公寓產品，進而推升公寓的價量表現，其中以地段好、交通便利性高，以及生活機能佳的區域最受歡迎，例如，市中心商圈、大學城周邊或是工業區附近，因有潛在的租屋需求，不僅深受置產族喜愛，更是包租公最青睞的投資標的。

桃園楊梅老公寓單價的大漲，台灣房屋埔心直營二店店長何淑媚指出，主要是受惠五楊高架開通著實為楊梅地區挹注大量的能量，以及產業發展的帶動，加上相對親民的房價，吸引人口遷帶動，還有幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區的進駐，連結市府規劃中的虎頭山物聯網創新基地及中原創業村，形成桃園新創廊帶。

江怡慧分析，老公寓行情看俏的原因包括「購屋輕負擔」：公寓單價、總價較低，受薪階級購屋壓力較小，且「坪數實在」，中古公寓的公設比極低，使用空間大，不用多花公設坪數的價款，公設維護成本也相對低。

未來享重建紅利也是獲看中的重點之一，江怡慧表示，老公寓多數符合重建條件，加上土地持分大，將來若有機會透過危老、都更重建，不僅分回的比重較高，還可放大房屋舊變新的增值紅利，因此對消費者愈來愈有吸引力。