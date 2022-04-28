〈房產〉南桃園工業地產交易成長快速 欣興連續在楊梅加碼購地

實價登錄交易統計顯示，2021 年桃園工業地產總交易規模達 908 億元，為近 10 年新高，且連 5 年交易規模成長，楊梅區更是交易規模增長金額最多的區域，顯示南桃園工業地產正快速發展，而欣興 (3037-TW) 更是連續在楊梅加碼購地。

信義全球資產指出，此一現象，主要是過去工業地產交易以北桃園為主，但在重點工業區供給有限下，考量設廠時機及購置成本，企業購地設廠有往南桃園發展的趨勢，讓桃園工業地產交易版圖出現洗牌。

信義全球資產總經理柯宏安指出，近年台商回流，電商物流等產業也有強勁的購置工業土地與廠房自用需求，加上政府輔導非法違章工廠轉型，企業為取得合法土地工廠而興起一波遷徙潮，也都帶來工業地產交易動能。桃園有許多發展成熟的重點工業區域，但近年供不應求下價格也已攀升，因此企業購地設廠自然就會往成本較低的區域布局，南桃園如楊梅等區域因單價行情相對較低，就會吸引企業進駐。

統計桃園各行政區的工業地產實價登錄交易規模，2021 年共有 5 個行政區交易規模較 2020 年成長，分別為楊梅區成交總金額 167 億元，較前年增加 99 億元、蘆竹區成交總金額 170 億元，較前年增加 61 億元、大溪區成交總金額 45 億元，較前年增加 27 億元、龍潭區成交總金額 46 億元，較前年增加 16 億元、新屋區成交總金額 26 億元，較前年增加 3 億元。這些成長區域位置，除了蘆竹區外，多位於南桃園，顯示企業布局南擴的態勢明顯。

交易規模增長金額最顯著的楊梅區，位於南桃園的工業區核心位置，加上有幼獅工業區擴大二期、馬達矽谷園區、幼獅青年創業村等開發題材，2021 年交易規模較前年增加近百億元之多，交易類型以工業土地佔約 60% 為最多。今年也持續看到上市櫃企業在楊梅區投資設廠，包含統一企業 (1216-TW) 以 10.3 億元買下工業土地，將作倉儲物流園區及生產使用；另外，欣興電子也以 4.54 億元再加碼買下草湳坡段近 3000 坪工業土地，這已經是欣興電子在楊梅區投資的第三筆工業地產。

信義全球資產總經理柯宏安分析，截至去年 12 月投資台灣三大方案帶來對桃園的總投資金額達 2964 億元，佔整體投資金額 18%，投資家數也已逾百家，顯見桃園在這波台商回流潮的重要性，預期在高科技、汽車、化工、物流等產業持續佈局擴廠、以及老舊廠房因應產業升級及工廠合法化下，整體需求仍會高，但在重點工業區的供給有限下，若考量設廠時機以及購置成本，企業購地設廠是可評估往南桃園規劃，因地理位置上往南可銜接竹科的產業鏈，或可讓佈局策略更有彈性。