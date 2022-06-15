債券殖利率彈升價格有壓 投信喊可逢低進場

債券殖利率彈升導致價格重挫，但投信認為，目前債券跌幅已過度反應利空，且從基本面、利率、價格來看，目前相對具有進場吸引力。

為壓抑節節攀升的通膨，聯準會鷹式升息引發市場對經濟衰退的隱憂，其中投資級公司債的跌幅更超過 2008 年的金融海嘯。

施羅德 (環) 環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，目前債券跌幅已過分反應利空，從基本面 Valid、利率 Interest、價格 Price 來看，債券市場已來到相當具有吸引力的進場點。

王翰瑩指出，今年以來投資級公司債跌幅已來到 12.9%，跌幅甚至超過 2008 年金融海嘯時的 8.7%，顯示債市相較於股市，已有過份反應利空的跡象。

王翰瑩說，從基本面來看，歐、美投資等級企業債基本面仍相當穩健，債券投資人關心的利息保障倍數與企業流動性，仍然相當健康，且非投資等級債券的違約率預期維持低檔，反映企業韌性。

在利率方面，預期隨著烏俄戰爭影響淡化，加上中國逐漸解封，供應鏈緊俏情況緩解，原物料價格可望止穩，而目前市場利率也已反應升息預期，債券市場利率上揚的主升段可能已過，接下來影響聯準會態度的，可能不再是通膨，而是經濟成長議題。

至於價格方面，根據歷史經驗，多元債指數在 3 個月內重挫 5% 以上的情況，僅在金融海嘯與 2020 年新冠肺炎疫情爆發時出現過，同時在重挫 5% 後進場的勝率達 100%，換言之，在低點進場布局，有望提高投資勝率。