迪士尼今年來大跌逾40% 女股神近乎出清持股

迪士尼 (DIS-US) 股價今年迄今已大跌逾 40%，「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資 (ARK Invest) 也幾乎出清對這家公司的持股。

方舟在週二 (21 日) 賣出了 76,387 股迪士尼股票，估計價值約 712 萬美元，是方舟從去年 11 月份以來第 6 次賣出迪士尼股票。

分析師先前表示，隨著全球經濟擺脫疫情的封鎖限制，主題樂園將重新開放，有望帶來利多。方舟於去年 5 月開始買入該公司股票。

最新售股使方舟對迪士尼的持股降低 98%。在週二的交易之前，這家投資公司總共持有迪士尼 77,843 股股票，價值約 730 萬美元。方舟僅通過下一代網路 ETF (ARKW-US) 持有迪士尼股票。

迪士尼先前公布的 2022 會計年度第二季財報顯示，串流媒體訂閱用戶增長高於預期，但該業務的成本仍讓某些投資人和分析師難以認同。此外，新冠疫情仍影響亞洲的主題樂園業務。投資者質疑迪士尼串流媒體的成長能力，也擔心通膨上升與經濟衰退的可能性會衝擊迪士尼其他業務。

LightShed Partners 媒體和技術分析師格林菲爾德 (Richard Greenfield) 說：「當然，迪士尼增加的訂戶比 Netflix 多。另一方面，它們也為此損失了很多錢。」「華爾街越來越重視獲利。」

迪士尼股價週二收盤下跌 1.11%，至 93.29 美元，今年迄今已下跌 40.49%。