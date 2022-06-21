等待最新經濟數據 美債殖利率緩步走升

投資人等待本周第一個交易日發布的最新一批經濟數據，美國國債殖利周二 (21 日) 上漲。

美東時間 6 點 45 分，指標 10 年期國債殖利率上漲 0.4 個基點至 3.279%。30 年期國債殖利率上漲 5.2 個基點至 3.346%。殖利率與價格成反比。

美國金融市場周一 (20 日) 因六月節假期休市。

上周金融市場高度動盪，各主要央行都更積極努力遏制飆升的通膨。

聯準會 (Fed) 上周三 (15 日) 將基準基金利率調升 75 個基點，為 1994 年以來的最大漲幅，5 月美國年度通膨率達到 8.6% 的 40 年高點。

瑞士央行隨後在上周四 (16 日) 進行了 15 年來的首次升息，令市場感到意外，而英格蘭銀行則連續第 5 次升息。

Ned Davis Research 首席全球宏觀策略師卡利許 (Joe Kalish) 寫道，Fed「將繼續升息，直到通膨下降，除非發生以下三種情況之一。」

他指出，「首先是金融市場的流動性和運作度。」「持續升高的通膨水平和企業無法善用資本市場，將使 Fed 亮起紅燈。」

他說，「接下來是預示衰退的金融狀況。其中包括信貸利差的擴大和股市的衰退熊市。目前信用利差仍給 Fed 開綠燈，而股票卻在閃爍黃色。」「最後是失業率上升。雖然就業市場仍被判斷為緊張，但職位空缺減少和失業人數上升可能很快就會變成黃色。」

數據方面，費城 Fed 6 月非製造業調查將在美東時間上午 8:30 左右發布；5 月成屋銷售將在稍晚公布。