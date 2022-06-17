震盪一周即將結束 美債殖利率走跌

美國國債殖利率周五 (17 日) 回落，動盪的一周即將接近尾聲，世界各國央行都表示將採取更積極的措施來遏制飆升的通膨。

美東時間清晨 6 點 25 分，指標 10 年期國債殖利率下降 8.3 個基點至 3.222%。30 年期國債殖利率下降 7.5 個基點至 3.286%。殖利率與價格成反比。通常對貨幣政策變化最敏感的 2 年期國債殖利率小跌 0.7 個基點至 3.151%。

由於擔心貨幣政策更加緊縮可能導致美國經濟陷入衰退，投資人拋售風險資產，標普 500 指數周線將大幅下跌。某些投資人在周四 (16 日) 拋售股票並搶購債券，推高了美國國債價格並拉低了殖利率。

聯準會 (Fed) 周三 (15 日 ) 將基準基金利率調升 75 個基點，為 1994 年以來的最大漲幅；5 月美國年度通膨率達到 8.6% 的 40 年高點。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員重申了 Fed 穩定通膨的承諾，並表示未來將有更強勁的升息路徑。官員們還將 2022 年的經濟成長預期從 2.8% 調降至僅 1.7%。

瑞士央行隨後也在周四進行 15 年來的首次升息，而英國央行則連續第 5 次升息，讓市場感到意外。

周五是經濟數據相對清淡的一天，5 月工業生產數據將在開盤前公布。