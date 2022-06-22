〈美股早盤〉鮑爾鷹派發言 四大指數開低

聯準會（Fed）主席鮑爾赴餐院銀行委員會作證時表示，將堅定致力於迅速降低通膨率，並指出美國經濟可以承受更加收緊的政策，一定要讓通膨回到 2% 目標，美股受鮑爾鷹派發言影響周三（22 日）開低，回吐前一交易日大部分漲幅。

截稿前，道瓊工業指數跌近 280 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌逾 1%。

市場對 Fed 透過積極收緊貨幣政策抑制通膨、實現經濟軟著陸的樂觀情緒消失，此外，對經濟的擔憂蔓延到大宗商品，導致原油價格月線有望收跌。

花旗集團首席全球經濟學家（Nathan Sheets）給客戶的一份新報告中，將經濟衰退的可能性定為 50%。與華爾街的同行類似，Sheets 認為 Fed 升息和高通膨的完美風暴，正日益對消費者支出和經濟產出構成壓力。

由於擔心全球經濟衰退將打擊需求，原油價格持續回落，同時澳門爆發疫情也打擊了市場情緒，截稿前 8 月到期的布蘭特原油與 8 月到期的西德州原油期貨雙雙跌逾 6%。

另一方面，美國油價飆漲引發民眾普遍憤怒，且距離重要的期中選舉只剩幾個月，美國總統拜登於今日將要求國會暫停徵收聯邦汽油稅 3 個月，不過目前這些措施是否能有效抑制油價尚不清楚。

加密貨幣方面，Absolute Strategy Research 聯合創辦人兼投資策略師 Ian Harnett 日前表示，比特幣可能進一步暴跌至 1.3 萬美元的關鍵支撐區，較目前價格水準下降近 40%。他認為比特幣是一場「流動性遊戲」，既不是貨幣也不是商品，甚至也不是一種價值儲存手段。

歐洲方面，由於食品和能源價格繼續大幅減少消費者的可支配收入，英國 5 月消費者物價指數（CPI）再創 40 年來新高達到 9.1%。不過，由於非必需品支出減少，核心通膨率低於預期。

截至台北時間周三（22 日）21 時許：

(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

露華濃 (REV-US) 早盤上漲 33.17%，至每股 8.07 美元

國際知名美妝品牌日前向法院聲請破產後，股價曾跌至冰點每股 1.5 美元，但上周傳出印度的跨國公司信實工業有意收購，當日股價收漲逾 91%，接著昨日盤中出現大批散戶趁機抄底，股價一度飆升至每股 6.84 美元，不過終場漲幅收斂至 62.47%，每股報 6.06 美元。

Airbnb(ABNB-US) 早盤下跌 2.83%，至每股 99.38 美元

華爾街券商 JMP 表示，由於新冠疫情過後旅遊需求的提升已反映在 Airbnb 的估值中，因此將該股評等從「優於大盤」（market outperform）下調至「符合大盤表現」（market perform），消息影響 Airbnb 盤前股價跌逾 3%。

洛克希德馬丁 (LMT-US) 早盤下跌 0.57%，至每股 416.58 美元

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）今日表示，可能會在 2026 年向德國出貨第一架 F-35 戰鬥機，並預計隨著希臘和捷克表達出濃厚的興趣，該飛機將在歐洲獲得更多訂單。據路透報導，芬蘭已向洛克希德馬丁訂購 4 艘戰艦以及 64 架 F-35 戰鬥機，此外也打算增購 2,000 架無人機強化戰力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理首席經濟學家 Paul Donovan 表示，市場在經濟衰退與通膨擔憂間搖擺不定，如今情緒是傾向經濟衰退擔憂。

隨 Fed 透過積極收緊貨幣政策抑制通膨、實現經濟軟著陸的樂觀情緒消失，避險基金大佬 Ray Dalio 警告，降低通膨只會付出巨大代價，投資人對經濟成長不安的情緒正在累積。

盛寶銀行外匯策略師 John Hardy 表示，在通膨、升息與經濟衰退等多方壓力下，美股昨日收紅，市場情緒再次迅速轉向值得注意，另外大宗商品市場似乎正在宣布全球經濟將走向衰退，不過他稱美元正轉向強勢，成為一個安全的避風港。