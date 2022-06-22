拜登將要求國會暫停徵收汽油稅 估計每加侖可省一美元

美國總統拜登將全力呼籲暫停徵收聯邦汽油稅 3 個月，同時採取其他新措施來抑制這個通膨的最大驅力。

在美東時間周三 (22 日) 下午 2:00 在白宮的演講中。拜登將訴求在 9 月前暫停徵收聯邦和州的汽油稅，這部分需要國會進行立法行動；同時要求石油業者採取新的行動，以更快、更迅速地將儲油轉嫁給消費者，並快速提高煉油能力，

拜登官員表示，打算採取的這整套行動可望將一加侖汽油的成本降低約 1 美元，但每項措施都可能面臨來自國會議員到大型汽油公司的反對。

一位資深政府官員在簡報周三的公告時告訴記者，雖然暫停徵收汽油稅「並不能解決整個問題」，但「可以採取真正的措施來減輕去加油站的一些痛苦」。

近幾個月來，汽油價格大幅上漲，美國汽車協會 (AAA) 的最新數據顯示，油價從幾個月前的每加侖 3 美元左右升至 5 美元左右。這股升幅是由一系列因素推動的，最明顯的是俄羅斯入侵烏克蘭後全球石油市場的混亂。

白宮估計，將每加侖 18.4 美分的聯邦汽油稅暫停 3 個月，總共將花費大約 100 億美元，並要求立法「給美國人一點額外的喘息空間，因為他們正在處理普丁在烏克蘭戰爭的影響」。

今年稍早時，民主黨國會議員就曾提出汽油稅免稅期的想法，當時，肯塔基州共和黨參院領袖麥康納 (Mitch McConnell) 嘲笑該計劃是個行不通的「半生不熟的提議」。

但在民主黨方面，眾議院議長波洛西 (Nancy Pelosi) 也批評聯邦汽油稅假期的概念，指稱節省的費用不一定會惠及消費者。

產業專家也批評了暫停徵稅的影響。Lipow Oil Associates 總裁利波 (Andrew Lipow) 表示，暫停汽油稅將「對消費者的影響非常小」。

如果獲得通過，此舉將配合白宮最近採取的其他行動一起降低汽油價格，包括每天從戰略石油儲備中釋放 100 萬桶，以在夏季月份中擴大支援生物燃料 E15 汽油。

各州也將被要求採取類似行動來暫停汽油稅。石油公司也將成為焦點，總統將向石油公司施壓，要求它們更快地轉嫁儲油成本，同時敦促煉油公司在未來幾個月增加產量。

能源部長格蘭霍姆 (Jennifer Granholm) 將於周四 (23 日) 與 7 家頂級煉油廠的 CEO 會面，直接說明這一點。拜登最近致信大型煉油商，抨擊它們的高利潤「不可接受」。