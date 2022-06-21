專家：即使Fed升息 金價也將得到良好支撐

景順 (Invesco) 首席投資策略師 Kristina Hooper 表示，隨著經濟衰退和停滯型通膨的擔憂持續牽動金融市場，黃金價格有望在今年內繼續得到良好支撐。

Hooper 表示，在美國聯準會 (Fed) 上週將基準利率調升 3 碼 (75 個基點)，至 1.5%~1.75% 區間，升息幅度創 1994 年來以來最大後，金價仍將得到支撐。

Hooper 說道：「金價之所以站穩腳跟，因為 75 個基點的變動對許多投資人來說是一個巨大的危險訊號，即 Fed 將促使經濟陷入衰退。」

除了史無前例的升息舉措外，Fed 還暗示，7 月可能會再次上調 75 個基點，使聯邦資金利率在今年年底前升至 3.50%，並在 2023 年達到 4%。

Fed 的鷹派立場正推升實際殖利率，傳統上對黃金不利。然而，Hooper 指出，隨著美國股市進一步陷入熊市，投資人擔憂正在推動黃金避險需求。

「由於 Fed 政策可能促使美國經濟落入衰退，金價將繼續表現良好，這改變了黃金和利率之間的正常關係。」Hooper 說道。

儘管 Hooper 預期在今年剩下時間裡將看到金價持續走高，並且美股將繼續走弱，但她表示，恐懼情緒可能有點過頭。儘管 Fed 實現軟著陸的道路已經收窄，但它仍然可能實現。

Hooper 指出，儘管通膨威脅繼續增加，但美國勞動力市場依然健康。她並說，如果美國勞動力能夠維持就業，美國經濟應該可以避免衰退。