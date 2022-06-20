鉅亨美股雷達：美股今日因「六月節」休市 投資人持續關注Fed貨幣政策動向

美股重要看點：

本週市場關注鮑爾談話。美股今日因六月節 (Juneteenth) 而休市。美國 10 年期公債殖利率來到 3.231%，美股期貨週一 (20 日) 上升，道瓊期貨漲 0.45%，標普 500 期貨跌 0.63%，那斯達克 100 期貨漲 0.71%。

美國股市將在史上首次因六月節 (Juneteenth) 而休市，紐約證券交易所和納斯達克周一 (20 日) 關閉，以紀念最新的國定假日。六月節 (也稱為解放日、黑人獨立日) 主要是紀念美國奴隸制的終結。

上週 Fed 半年貨幣政策報告提到，Fed 將採取一切必要手段來控制通膨，重申有必要穩定物價以支撐強勁的勞動市場，強調遏止通膨的承諾是「無條件的」（unconditional），為 Fed 迄今最強硬的措詞。

根據芝商所聯邦觀察工具 (CME FedWatch Tool)，市場預估 Fed 在 7 月會議升息 3 碼 (75 個基點) 的機率升至 85%，9 月會議升息 2 碼的機率逾 5 成。本週也將有多名 Fed 官員陸續發表談話。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，支持 Fed 在 7 月會議上升息 3 碼 (75 個基點)，並稱 Fed 正「全力」穩定物價。

美國財政部長葉倫表示，「高到令人無法接受的物價」，可能會持續至年底。通膨居高不下，是全球性問題，並非地方性，原因包括烏克蘭戰爭造成能源供應中斷，以及中國封控措施導致出口受阻，且「這些因素不太可能立即消失」。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特則說，需要兩年時間才能讓通膨率回落至 Fed 的 2% 通膨目標。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 上周發布最新報告，披露了涉及自動駕駛汽車 (AV) 和配備先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的事故統計，以數字來說，特斯拉 (TSLA-US) 的占比最高，但官員強調，由於公布及取得的資料均受限，無法藉此評估那個系統最為安全。

數據顯示，廠商共回報 392 起事故，特斯拉占了其中 273 起，約 70%，本田 (Honda) 的 92 起事故名列第二，Subaru 回報 10 起，福特 (Ford Motor) 報 4 起，其餘廠商回報都在 4 起以下。