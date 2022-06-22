〈內外資看海運分歧〉亞系外資估供應鏈瓶頸 助高運價延續至2024年

近來海運市場雜音多，貨櫃三雄股價面臨不小修正壓力，日前歐系外資出具報告，對整體海運業仍保持積極看法，亞系外資近日也出具最新報告指出，貨櫃運費高漲多是來自供應鏈瓶頸，預估高運價有望持續至 2024 年底。

亞系外資指出，與海運諮詢機構 Clarkson 和馬士基的貨攬經紀公司訪談後，業內專家認為，運價會衝高創新紀錄主要是來自供給面的中斷，背後原因包括中國疫情、歐美勞動力短缺，以及碼頭工會談判力強等因素，這些問題難以在短時間內得到解決。

亞系外資提到，據業內專家意見，若當前全球經濟形勢保持不變，貨櫃運費不太可能短期內崩潰，預料偏高運價將至少延續到 2024 年底或 2025 年初，即便近來運價下修，仍較疫情前高出數倍。

散裝市場上，亞系外資認為，散裝市況波動度大，尤其近來貨櫃運價修正，驅使部份改為運送貨櫃的散裝船重回散裝市場。

然而，由於俄烏戰爭造成原物料運送航程更長，有利支撐散裝市場；若從長約市場的合約談判來看，預料散裝可望強勁至 2023 年。

整體來看，亞系外資不諱言，投資人對航運展望擔憂增加，使航運股面臨壓力，不過，供應鏈瓶頸有利支持海運業者維持高運價，惟須留意，未來貿易需求是否會低於市場預期。