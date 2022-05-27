吳敏求看Q3 NOR Flash價格持穩向上 旺宏車用業務將快速成長

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (27) 日表示，80% 生意來自車用、5G 等應用，與消費性或 PC 市場不同，需求仍相當強勁，下半年 NOR 價格估持平或向上；他也強調，目前所有高階電動車都導入旺宏產品，且數量愈來愈多，車用業務會成長很快、量會越來越多。

近期消費性電子、PC 市場頻傳雜音，吳敏求再度強調，80% 以上 NOR Flash 都在非 PC 或消費性電子產品領域，旺宏受影響程度小，大部分應用都不受影響，如車用、伺服器、醫療、5G 與工業領域等，需求仍然強勁。

吳敏求指出，旺宏 NOR Flash 持續在這些領域尋找新客戶，每天進展都不錯，就客戶目前展望來看，下半年歐洲、美國、日本等地生意仍相當好；價格方面，除維持原先預期的第二季價格將持平向上外，目前也在與客戶談第三季價格，估將維持持平向上走勢。

吳敏求強調，因產能有限，在固定產能下，盡量增加非 PC 產品是公司的策略，近兩年營運也顯現策略奏效，毛利率維持穩定，這也是目前努力的方向。

旺宏耕耘車用市場多年，目前車用占 NOR 營收占比約 16%。吳敏求表示，公司電動車應用成長會很快，所有高階電動車都導入旺宏的產品，且量會越來越多。

吳敏求指出，無論汽車或電動車，與車用半導體廠合作設計初期就需 2 年，客戶後續驗證也要 2 年，導入生產等於需要 6-8 年，因此初期設計導入時貢獻可能 4 年內看不到，但後續出貨量將大舉拉升、成長非常快，「3 年後的旺宏一定比現在更好」。

至於 3D NOR 與 3D NAND 進度，吳敏求表示，都非常順利，96 層 3D NAND 預計第三季送樣，今年量產，192 層目前開發進度順利；3D NOR 目前在全球推廣上，客戶反應出奇的好，有許多新應用出現，預估明年送樣。

旺宏今日股東會進行董事改選，增加 3 席新董事，包括清大電機系特聘講座教授吳誠文、致遠聯合會計師事務所執業會計師楊建國，及達盈管理顧問公司合夥人方頌仁。

