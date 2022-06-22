大成：Q3因高昂大宗穀物成本 經營壓力仍大

國際食用油及黃豆、玉米及小麥等價格近期有漲多回檔走勢，大成 (1210-TW) 副總裁韓家寅今 (22) 日出席台北國際食品時指出，國際穀物報價漲勢已經差不多，但是台灣第三季使用的玉米和黃豆還是在價格高檔買入，成本仍有壓力。

先前福壽 (1219-TW) 董事長洪堯昆在接受訪問時指出，黃豆、小麥及玉米的大宗物資國際報價竄高下，今年第三季成本壓力最大，且因俄烏戰事未歇，大宗物資仍難判斷，預估今年 9-10 月價格還會在高檔，且飼料價格飆漲、美國又深陷禽流感影響，進口數量減少，目前國內雞肉價仍維持高檔格局，第三季之前都不易下跌。

韓家寅指出，全球大宗物資飆漲是全世界都要面對的問題，台灣因政府壓抑物價，今年終端消費市場才開始漲價。對於黃小玉後市，還是端視 6、7 月美國的種植面積而定，現階段農糧用肥料價格開始走跌，烏克蘭原本預期種植面積僅有 50%，但現在種了 85%，都是正面的消息。

韓家寅強調，目前一直到到 7-8 月的玉米及黃豆仍是買在高檔價位，飼料還是有漲價的壓力。美國因為禽流感約有 60% 的雞肉無法出口，導致台灣雞肉價格居高不下，通膨也推升物價上揚，大家口袋都有限，民眾對消費品支出可能會縮減，但對飲食一定會有需要。

今天揭幕的 2022 國際食品展中，大成集團展出包括全台首創的植物牛肉麵、纖蝦水餃，第一個吃得到蔬菜的雞塊 - 花米香雞塊、在家復刻類出國的日式唐揚雞，天婦羅海老，以及自煮即食的舒迷雞胸、良拌雞絲，以及新包裝新風味的國產雞肉。

大成資 24 億元的嘉義馬稠後食品廠，是目前全台內規模最大的單一食品廠。今年正式投產營運，完整的五條產線，從原料肉分切、浸漬調味到裹粉裹漿預炸，全熟燒烤，雞精蒸煮，都能在廠內一條龍式管理完成，挾著垂直整合的優勢，預計每兩個月就會在實體通路推出一款新型態商品。