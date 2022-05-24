華邦電高容量占NOR比重將提升至5成 下半年毛利率看增

華邦電 (2344-TW)NOR Flash 佈局過去專注中低容量產品線，不過，隨著車用、5G 等應用市場成長，高容量需求持續看增，華邦電也逐步提升高容量產品比重，下半年可望達整體 NOR Flash 產品的 4-5 成，助攻毛利率向上。

有別於低容量 NOR Flash 受消費性市場、大環境因素影響，高容量產品受惠伺服器等工業用，及車用、5G 基地台等市場應用推升，需求持續熱絡，價格走勢也相對穩健。

華邦電過去大多以中低容量 NOR Flash 佈局為主，隨著高容量應用需求成長，去年逐步提升高容量產品比重，今年相關佈局到位，預計最快第三季，高容量 NOR Flash 占整體 NOR 的營收比重，就可望由從原先的 3 成提升至 4-5 成。

從製程來看，華邦電除持續進行 NOR Flash 45 奈米製程開發外，也著手優化既有的 58 奈米 NOR Flash 規格及效能。

華邦電高雄新廠將於年底投產，明年將明顯貢獻營收，初期月產能約 1 萬片，將導入自行開發的最新 DRAM 20 奈米製程技術，目前研發進度順利。

華邦電第一季受惠記憶體價量同步揚升，稅後純益達 45.59 億元，季增 8.7%，年增 1.87 倍，每股純益 1.15 元，改寫新高。

