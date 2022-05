華邦電高容量占NOR比重將提升至5成 下半年毛利率看增

華邦電 (2344-TW)NOR Flash 佈局過去專注中低容量產品線,不過,隨著車用、5G 等應用市場成長,高容量需求持續看增,華邦電也逐步提升高容量產品比重,下半年可望達整體 NOR Flash 產品的 4-5 成,助攻毛利率向上。

有別於低容量 NOR Flash 受消費性市場、大環境因素影響,高容量產品受惠伺服器等工業用,及車用、5G 基地台等市場應用推升,需求持續熱絡,價格走勢也相對穩健。

華邦電過去大多以中低容量 NOR Flash 佈局為主,隨著高容量應用需求成長,去年逐步提升高容量產品比重,今年相關佈局到位,預計最快第三季,高容量 NOR Flash 占整體 NOR 的營收比重,就可望由從原先的 3 成提升至 4-5 成。

從製程來看,華邦電除持續進行 NOR Flash 45 奈米製程開發外,也著手優化既有的 58 奈米 NOR Flash 規格及效能。

華邦電高雄新廠將於年底投產,明年將明顯貢獻營收,初期月產能約 1 萬片,將導入自行開發的最新 DRAM 20 奈米製程技術,目前研發進度順利。

華邦電第一季受惠記憶體價量同步揚升,稅後純益達 45.59 億元,季增 8.7%,年增 1.87 倍,每股純益 1.15 元,改寫新高。