〈華邦電衝車用〉十年磨一劍 已囊括全球前十大車廠客戶

華邦電 (2344-TW) 深耕車用領域超過十年，除既有的利基型 DRAM、SLC NAND 等產品線，近來也擴大在車用 NOR Flash 的佈局，衝刺高毛利產品線，目前全球前十大車廠均是華邦電記憶體產品終端客戶。

華邦電車用佈局廣泛，產品線囊括利基型及行動型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND，及組合式 MCP(多晶片封裝) 等，主要應用包括 ADAS(先進駕駛輔助系統)、汽車儀錶板及車載訊息娛樂系統等，挾著產品組合多元及客製化服務優勢，持續擴大佈局。

在各產品線中，華邦電車用目前以 DRAM 為主，NOR Flash 部分則是以中低容量居多，隨著車用、5G 基地台等高容量應用成長，客戶需求熱絡，華邦電去年起逐步提升高容量產品比重，最快今年第三季，高容量 NOR Flash 占整體 NOR 的營收比重，將從原先的 3 成提升至 4-5 成，顯示布局車用市場逐漸看見成效。

華邦電車用記憶體已打入多家車用零組件大廠供應鏈，包括日本 Denso、北美 Magna 與德國的 Bosch，終端供應各大車廠，囊括全球前十大車廠，包含所有日系車廠如豐田 (Toyota)、本田 (Honda) 等，還有歐美一線車場。

目前車用使用的儲存技術，包含 DRAM 與 NOR Flash，前者讀寫速度快、但電源關閉後內容會消失，而 NOR Flash 屬於快閃記憶體，能儲存資訊且電源關閉後也不會消失，應用面不衝突，對車用客戶來說都是重要角色。