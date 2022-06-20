野村：美國經濟今年第四季可能陷入溫和衰退

據報導，根據野村 (Nomura Holdings) 最新報告顯示，隨著美聯準會 (Fed) 提升利率以應對高通膨，美國經濟可能會在今年第四季陷入溫和衰退。

報告中警告表示，消費者信心下滑，加上能源和食品供應干擾加劇，全球經濟成長前景惡化。不過，消費者資產負債表強勁和超額儲蓄，將有助於減緩經濟萎縮的速度，但貨幣財政政策將受到高通膨的限制。

「隨著經濟成長放緩以及 Fed 致力於恢復物價穩定，我們現在認為美國經濟更有可能從今年第四季開始出現溫和衰退。」報告中說道。

野村已將美國今年實際 GDP 成長預測從先前的 2.5% 下調至 1.8%，並將明年 GDP 的預估從先前的 1.3% 下修至 1%。

美國聯準會 (Fed) 前主席柏南克先前表示，目前美國經濟喜憂參半，經濟可能陷入衰退。經濟學家們近期紛紛提出經濟衰退的預測，但他認為，Fed 實現軟著陸的機率很高。

在柏南克預測的情景下，將會看到美國 40 年來最嚴重的通膨降溫，且不會出現經濟衰退或僅溫和衰退。他期望供應鏈將能得到改善，石油和食品價格將穩定或下跌。他也指出，若對 Fed 失去信心，可能會導致決策官員實行更嚴厲因應措施。

美國經濟聯合會 (Conference Board) 日前公布的調查顯示，超過 60% 受訪企業主預測未來 12 到 18 個月，自己所在的地區會出現經濟衰退，其餘 15% 認為已經陷入衰退。