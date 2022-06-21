DocuSign CEO史普林格下台 原因不詳

在今年來股價縮水逾 60% 後，電子簽名軟體製造商 DocuSign (DOCU-US) CEO 史普林格 (Dan Springer) 下台一鞠躬。

該公司沒有提供他離職的理由，但表示史普林格「已同意下台」，立即生效。在該公司開始尋找下一任 CEO 之前，董事會主席威爾德洛特 (Maggie Wilderotter) 將擔任臨時 CEO。

DocuSign 周二 (21 日) 盤前股價上漲 1.5%。

史普林格於 2017 年擔任 CEO，並於 2018 年將公司掛牌上市。

隨著越來越多消費者轉向線上交易，DocuSign 搭上新冠疫情的順風車。但其業務在最近幾季一直在放緩，尤其是與 2020 年和 2021 年初的急劇成長相比，它面臨嚴峻的對比。不斷惡化的宏觀環境也對公司產生影響。截至上周五 (17 日) 收盤，股價已較 52 周高點下跌 80%。

DocuSign 不到 2 周前公布的第 1 財季獲利低於分析師預期。史普林格的離職進一步加速了該公司的股價暴跌。

包括 Evercore ISI 和美國銀行在內的幾家華爾街公司調降該股評級。William Blair 分析師羅伯格 (Jake Roberge) 在給投資人的報告中說，該公司預計 2022 年的訂單同比成長 7% 至 8%，「遠低於 DocuSign 之前預測成長 15% 的中位數」。

他說，「有鑑於管理層的遠見有限，銷售重組需要好幾季才能完成，以及缺乏短期催化劑，我們認為 DocuSign 的股票在未來幾季將保持區間波動。」