缺料影響 研調下調今年資料中心支出成長幅度至個位數

網通、資料中心研調機構 Dell’Oro 集團近期發布報告指出，今年第一季資料中心資本支出 (CAPEX) 年增幅創三年來新高，研究總監 Baron Fung 表示，今年業者資本支出規模將進一步成長，但受供應鏈瓶頸影響，成長幅度恐不到雙位數。

Fung 指出，新雲端設備建置以及資料中心基建成本推動資本支出走高，資料中心客戶成本正在增加。

Fung 預測，今年全球資料中心資本支出將進一步成長，美國四大雲端巨頭亞馬遜、谷歌、Meta 和微軟，預計今年將在 30 個新地區推出雲端服務，不過，資料中心設備供應商將持續經歷供應鏈缺料瓶頸，導致今年資料中心資本支出僅成長高個位數，無法持續提升。

Fung 認為，新伺服器架構的導入，也推動雲端業者建置需求，包含新伺服器處理器等高速運算產品，相關晶片、設備供應商營運也同步增溫；英特爾 (INTC-US) 資料中心業務 (DCG) 今年第一季營收 60 億美元，年增 22%。

輝達 (NVDA-US) 第一季營收達到 82.9 億美元，年增 46%，持續創下單季新高紀錄，近期宣布 Grace Hopper Superchip 新架構已獲得歐美超級運算中心客戶導入，還推出新液冷系統，強化資料中心產品陣容。

另外，戴爾 (DELL-US) 與資料中心相關的基建 (ISG) 業務第一季營收達 93 億美元，年增 16%，其中儲存設備收入成長 9% 達 42 億美元，伺服器、網通營收超過 50 億美元，年增達 22%。